Google официально перенесла форум Fitbit Community на новую платформу Google Health Community. Это очередной этап интеграции Fitbit в более широкую экосистему сервисов Google для здоровья и фитнеса. Об этом пишет Android Authority.

Почему Google закрывает привычные форумы Fitbit и куда теперь обращаться пользователям?

Прежде чем погрузиться в детали, объясним, что такое экосистема здоровья (health ecosystem) в мире современных технологий. Это можно сравнить с единым цифровым пространством, где все ваши гаджеты – от смарт-часов до умных весов – и приложения работают вместе под управлением одной системы. Вместо того, чтобы иметь отдельные программы для каждого устройства, такая экосистема собирает все данные о вашем сне, пульс и активность в одном месте, анализирует их и дает общие советы. Именно такую единую систему Google сейчас строит вокруг своего бренда Google Health, постепенно отказываясь от независимых сервисов Fitbit.

Обновленный форум теперь имеет совершенно новый дизайн и структуру. На платформе появились отдельные разделы для приложения Google Health, устройства Google Fitbit Air, а также для старых моделей носителей Fitbit, среди которых линейки Sense, Versa, Inspire и Ace.

Однако для многих давних пользователей это обновление принесло неприятный сюрприз. Старые обсуждения на форумах Fitbit, которые накапливались годами, теперь стали труднодоступными. Это означает, что владельцы устройств могут потерять доступ к огромной базе полезных советов, инструкций и решения технических проблем, которые создавали сами пользователи в течение длительного времени. И это несмотря на то, что ранее Google обещала сохранить архивную версию форума в режиме только для чтения.

Этот шаг является логическим продолжением политики Google, которая постепенно переносит все сервисы Fitbit под зонтик приложения Google Health.

Интересно! Google приобрела компанию Fitbit, известного производителя фитнес-трекеров и умных часов, несколько лет назад. С тех пор поисковый гигант постепенно ликвидирует самостоятельные элементы бренда Fitbit, интегрируя аппаратное и программное обеспечение в собственную линейку продуктов Pixel и экосистему Google Health. Перенос форума сообщества является очередным шагом в этом длительном процессе слияния брендов.

Переход сообщества Fitbit на платформу Google Health Community демонстрирует непоколебимое стремление Google унифицировать свои продукты. Для индустрии это важный сигнал того, что эра независимых фитнес-платформ постепенно завершается, уступая место крупным корпоративным экосистемам.

Для обычных пользователей это решение имеет двоякий характер. С одной стороны, интеграция в Google Health может улучшить взаимодействие между различными устройствами и обеспечить лучшую поддержку со стороны разработчиков Google. С другой стороны, потеря легкого доступа к многолетнему опыту сообщества Fitbit создает серьезные неудобства для тех, кто привык искать решения специфических проблем на старых форумах.

Поглощение Fitbit и ликвидация его привычных сервисов является частью глобальной и последовательной стратегии Google по централизации своей экосистемы. В последнее время компания все чаще отказывается от привычных автономных инструментов в пользу единых платформ, даже если это создает неудобства для пользователей. Например, в рамках этой политики техногигант решил убрать классический погодный интерфейс на Android, заменив удобный полноэкранный виджет обычной страницей поиска с интегрированной картой.

Кроме интерфейсных изменений, Google активно разделяет свои сервисы на независимые экосистемы, чтобы усилить контроль над каждым отдельным продуктом. Из-за этого пострадала интеграция между облачными хранилищами: компания объявила, что Google Drive больше не будет поддерживать автоматическое резервное копирование фото в Google Photos с компьютеров. Это заставляет пользователей ПК отказываться от универсальных решений и переходить на менее удобные веб-версии.