Технологія Remote Compose змінить досвід користування смартфоном

Розробники Android анонсували фундаментальне оновлення принципів роботи віджетів для телефонів, смарт-годинників і панелей керування автомобілем. Основною рушійною силою цих змін стала поява нового механізму візуалізації під назвою Remote Compose. Ця технологія інтегрується у фреймворк Jetpack Glance і покликана зробити мініпрограми на робочому столі більш інтерактивними, візуально привабливими та, що найважливіше, енергоефективними, пише AndroidAuthority.

До цього часу розробка віджетів була фрагментованою: для мобільних пристроїв використовувалися технології RemoteViews та XML, а для носних гаджетів – ProtoLayout. Remote Compose руйнує цей бар'єр, пропонуючи єдиний адаптивний API.

Головна особливість новинки полягає в тому, що вся логіка та складна анімація тепер обробляються безпосередньо на системному рівні. Це означає, що системі більше не потрібно "будити" основний додаток для оновлення інформації у віджеті, що зберігає заряд акумулятора.

Які конкретні зміни та функції з'являться в Android

Одним із найбільш помітних нововведень стане функція Snap Scroll. Вона дозволяє додавати ефект притягування під час вертикального прокручування вмісту віджета. Тепер інформація не буде обриватися посередині рядка, а плавно фіксуватиметься на наступній сторінці або у важливому блоці даних, що значно полегшує перегляд короткого контенту.

Функція Snap Scroll / Зображення Google

Окрім цього, розробники отримали доступ до створення елементів Expressive Components. Це відкриває шлях до використання нестандартних форм і тактильних станів взаємодії. Віджети зможуть плавно змінювати свою геометрію, а кнопки – динамічно реагувати на натискання, створюючи ефект "вискакування" без жодної втрати продуктивності пристрою.



Expressive Components / Зображення Google

Google також додає нативні "ефекти часток" (Particle Effects). Наприклад, після завершення сеансу медитації або досягнення позначки у 10 000 кроків, віджет може відсвяткувати цей успіх яскравим цифровим конфеті прямо на головному екрані.

Процес зміни розміру віджетів теж зазнає трансформації. Завдяки Remote Compose перехід між різними масштабами відбувається через плавне зникнення та морфінг. Це усуває різкі стрибки інтерфейсу та обрізання тексту, які часто зустрічалися раніше.

Важливою частиною оновлення є й динамічне оформлення. Оскільки система тепер глибше взаємодіє з віджетами, вони можуть автоматично підлаштовувати свою колірну гаму не лише під шпалери телефону, а й під інтерфейс автомобільної системи Android Auto під час підключення.

Для розробників додатків, що фокусуються на фітнесі чи продуктивності, Google впроваджує новий стандартний макет під назвою Streak. Він спеціально розроблений для візуалізації серій досягнень, дозволяючи користувачам легко відстежувати кількість днів безперервного виконання корисних звичок.



Новий тип віджета з кількома позначками, для відстеження прогресу / Зображення Google

Де це працюватиме?

Слід зауважити, що всі ці переваги стануть доступними в повному обсязі лише на поточному Android 16 та на майбутньому Android 17. Саме ці версії операційної системи матимуть нативну підтримку Remote Compose.

Користувачі старіших пристроїв, які працюють на Android 15 або раніших версіях, не залишаться без віджетів, проте для них система використовуватиме спрощені статичні варіанти відображення. Повноцінний перехід до нової ери візуального досвіду почнеться тоді, коли розробники оновлять свої продукти для підтримки нового рушія.