Технология Remote Compose изменит опыт пользования смартфоном

Разработчики Android анонсировали фундаментальное обновление принципов работы виджетов для телефонов, смарт-часов и панелей управления автомобилем. Основной движущей силой этих изменений стало появление нового механизма визуализации под названием Remote Compose. Эта технология интегрируется во фреймворк Jetpack Glance и призвана сделать мини-программы на рабочем столе более интерактивными, визуально привлекательными и, что самое важное, энергоэффективными, пишет AndroidAuthority.

Смотрите также Google выпускает третью бету Android 17: что нового завезли в операционную систему

К этому времени разработка виджетов была фрагментированной: для мобильных устройств использовались технологии RemoteViews и XML, а для носных гаджетов – ProtoLayout. Remote Compose разрушает этот барьер, предлагая единый адаптивный API.

Главная особенность новинки заключается в том, что вся логика и сложная анимация теперь обрабатываются непосредственно на системном уровне. Это означает, что системе больше не нужно "будить" основное приложение для обновления информации в виджете, что сохраняет заряд аккумулятора.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Какие конкретные изменения и функции появятся в Android

Одним из наиболее заметных нововведений станет функция Snap Scroll. Она позволяет добавлять эффект притягивания во время вертикальной прокрутки содержимого виджета. Теперь информация не будет обрываться посередине строки, а плавно фиксироваться на следующей странице или в важном блоке данных, что значительно облегчает просмотр короткого контента.

Функция Snap Scroll / Изображение Google

Кроме этого, разработчики получили доступ к созданию элементов Expressive Components. Это открывает путь к использованию нестандартных форм и тактильных состояний взаимодействия. Виджеты смогут плавно менять свою геометрию, а кнопки – динамично реагировать на нажатие, создавая эффект "выскакивания" без всякой потери производительности устройства.



Expressive Components / Изображение Google

Google также добавляет нативные "эффекты частиц" (Particle Effects). Например, после завершения сеанса медитации или достижения отметки в 10 000 шагов, виджет может отпраздновать этот успех ярким цифровым конфетти прямо на главном экране.

Процесс изменения размера виджетов тоже претерпевает трансформацию. Благодаря Remote Compose переход между различными масштабами происходит через плавное исчезновение и морфинг. Это устраняет резкие скачки интерфейса и обрезание текста, которые часто встречались раньше.

Важной частью обновления является и динамическое оформление. Поскольку система теперь глубже взаимодействует с виджетами, они могут автоматически подстраивать свою цветовую гамму не только под обои телефона, но и под интерфейс автомобильной системы Android Auto при подключении.

Для разработчиков приложений, фокусирующихся на фитнесе или производительности, Google внедряет новый стандартный макет под названием Streak. Он специально разработан для визуализации серий достижений, позволяя пользователям легко отслеживать количество дней непрерывного выполнения полезных привычек.



Новый тип виджета с несколькими отметками, для отслеживания прогресса / Изображение Google

Смотрите также Ноутбуки, новый Android и много искусственного интеллекта: что показала Google на The Android Show

Где это будет работать?

Следует заметить, что все эти преимущества станут доступными в полном объеме только на текущем Android 16 и на будущем Android 17. Именно эти версии операционной системы будут иметь нативную поддержку Remote Compose.

Пользователи старых устройств, работающих на Android 15 или более ранних версиях, не останутся без виджетов, однако для них система будет использовать упрощенные статические варианты отображения. Полноценный переход к новой эре визуального опыта начнется тогда, когда разработчики обновят свои продукты для поддержки нового движка.