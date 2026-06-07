Рынок Android-смартфонов в 2026 году стал чрезвычайно конкурентным. Компании вроде Samsung, Xiaomi, OnePlus и других регулярно выпускают устройства с передовыми характеристиками, а в отдельных аспектах даже опережают линейку Google Pixel. Однако, когда речь заходит о программном обеспечении и интеграции искусственного интеллекта в повседневные сценарии использования, смартфоны Google продолжают удерживать особое место. Об этом пишет Android police.

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Какие функции Pixel до сих пор не могут повторить конкуренты?

Автор Android Police Раджеш Панде, который более 15 лет освещает развитие Android и протестировал более 75 смартфонов, назвал четыре эксклюзивные возможности Pixel, которых ему больше всего не хватает при переходе на другие устройства.

Now Playing – смартфон сам знает, что сейчас играет. Распознавание музыки давно стало привычной функцией для смартфонов. Пользователи могут воспользоваться специальными приложениями или обратиться к голосовому помощнику, чтобы узнать название композиции.

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Google подошла к этой задаче иначе. Функция Now Playing работает в фоновом режиме и автоматически определяет музыку вокруг пользователя. Информация о песне отображается непосредственно на экране блокировки, поэтому нет необходимости запускать отдельное приложение или выполнять дополнительные действия.

Одним из главных преимуществ является то, что вся обработка происходит локально на устройстве. Данные не передаются в облако, а для работы функции даже не требуется подключение к интернету.

Кроме того, смартфон сохраняет историю всех распознанных композиций. Благодаря этому можно вернуться к треку, который случайно услышал несколько дней назад, но не успел добавить в свою музыкальную библиотеку.

Magic Cue – персональный ассистент нового поколения. Одной из самых амбициозных функций новых Pixel стала Magic Cue. Она анализирует контекст действий пользователя и автоматически предлагает информацию, которая может понадобиться именно сейчас.

Например, если во время переписки друг просит номер бронирования отеля, система способна самостоятельно найти нужные данные в Gmail и предложить их для быстрой отправки. В таком случае пользователю не нужно вручную открывать почту, искать письмо или обращаться к Gemini.

По словам автора, Magic Cue также автоматически показывала данные авиабилетов во время разговоров о предстоящем путешествии. После анонса Google обещала гораздо более широкие возможности, поэтому функция частично не оправдала ожиданий. Однако в ситуациях, когда она работает корректно, пользовательский опыт действительно напоминает работу персонального цифрового помощника.

Особенностью Magic Cue является способность объединять данные из разных сервисов и приложений без передачи информации на удаленные серверы.

Как Pixel помогает еще до того, как вы откроете приложение?

At a Glance – полезная информация без лишних действий. Виджет At a Glance уже много лет остается одной из фирменных особенностей смартфонов Pixel.

На первый взгляд его возможности кажутся простыми, однако именно автоматизация делает этот инструмент особенным. Виджет отображает актуальную информацию на главном экране и экране блокировки без необходимости настройки. Утром пользователь может увидеть время в пути на работу может увидеть время в пути к работе. Перед полетом система автоматически отображает номер рейса, выход на посадку и другие важные данные, используя информацию из Gmail. Перед встречами At a Glance показывает напоминания и обратный отсчет времени до начала события.

По словам автора, он пользовался смартфонами Pixel годами и ни разу специально не настраивал эту функцию. Именно в этом и заключается ее главное преимущество – она работает практически незаметно для пользователя.

Хотя другие производители Android также пытались создать похожие решения, большинство из них ограничивается прогнозом погоды и календарными событиями.

Pixel Recorder – диктофон, который стал рабочим инструментом. Еще одной функцией, которую сложно найти в таком же виде на других Android-смартфонах, остается Pixel Recorder.

В отличие от обычных программ для записи голоса, это приложение способно в режиме реального времени создавать текстовую расшифровку разговора. Более того, система автоматически распознает различных собеседников и обозначает их в транскрипции.

Вся обработка также происходит непосредственно на смартфоне. Записи не отправляются в облачные сервисы, что положительно влияет как на скорость работы, так и на конфиденциальность.

Для журналистов, студентов, менеджеров или любого, кто регулярно участвует в совещаниях, такая функция может существенно упростить работу. После завершения встречи достаточно воспользоваться поиском по тексту, чтобы найти нужный фрагмент разговора.

Кроме того, транскрипцию можно экспортировать транскрипцию можно экспортировать в Google Docs, после чего Gemini способен создать краткое резюме встречи и перечень следующих задач.

Почему Pixel остается особенным даже среди флагманов?

Ни одна из перечисленных функций не является абсолютно новой. Большинство из них существует уже несколько лет. Однако именно их реализация позволяет смартфонам Google отличаться среди конкурентов.

Другие производители могут предложить лучшие камеры, быстрее зарядки или более производительное железо. В то же время Pixel продолжает демонстрировать сильные стороны Google в разработке программного обеспечения, искусственного интеллекта и интеграции сервисов.

Именно поэтому многие пользователи, даже переходя на другие смартфоны, продолжают держать Pixel рядом как дополнительное устройство. Для них главным преимуществом остается не аппаратная часть, а те мелочи, которые ежедневно делают пользование смартфоном проще и удобнее.