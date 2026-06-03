Какие изменения готовит Google для владельцев Android-устройств?

Google продолжает активную интеграцию интеллектуальных сервисов в собственную экосистему, предлагая решения, охватывающие безопасность, персонализацию и комфортное общение. Обновление июньского цикла 2026 года приносит семь ключевых функций, которые станут доступными для владельцев совместимых устройств уже в этом месяце, пишет издание Android Authority.

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Выявление фейковых звонков

Одной из самых ожидаемых новинок стала система обнаружения фейковых звонков в приложении Phone от Google. Теперь смартфон способен распознавать так называемый спуфинг – ситуацию, когда мошенники подделывают номер, чтобы он выглядел как вызов от доверенного контакта или банка. Система работает на базе зашифрованного протокола RCS, выполняя проверку подлинности устройства, с которого звонят.

Эта функция работает автоматически в фоновом режиме через цифровое рукопожатие, что использует сквозное шифрование,

– прокомментировал журналист Аамир Сиддики.

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Улучшенная безопасность и защита детей

Разработчики не обошли вниманием безопасность младших пользователей. Google расширила функционал приложения Personal Safety для детей в возрасте до 13 лет. Теперь на экране блокировки их устройств можно отображать медицинскую информацию и контакты для экстренных случаев.

Кроме того, детям стал доступен алгоритм обнаружения автомобильных аварий. Подростки также получили возможность пользоваться функцией Safety Check и делиться своим местоположением с близкими в режиме реального времени во время опасных ситуаций.

Искусственный интеллект в вашем шкафу и книгах

Функция Circle to Search получила важное обновление: теперь она умеет идентифицировать сразу несколько объектов на одном изображении. Это позволяет пользователю, например, разложить весь образ модели на фотографии на отдельные элементы гардероба одним запросом. Ранее эта опция была эксклюзивом для серий Galaxy S26 и Pixel 10, но теперь она появится на всех устройствах с Android 14 и выше, поддерживающих этот инструмент.

Параллельно с этим Google Photos запускает "Цифровой гардероб". Искусственный интеллект анализирует ваши старые фотографии, идентифицирует одежду и классифицирует ее. Система поможет миксовать вещи, создавать новые образы и даже предлагать виртуальную примерку. Уже со следующей недели сервис начнет работать для пользователей в США, Индии и Бразилии на гаджетах с Android 10 или более новыми версиями системы.

Не остались без внимания и любители чтения. В приложении Google Play Books появилась интеграция с Gemini. Теперь ИИ может готовить короткие пересказы произведений, отвечать на вопросы по контексту, персонажей или сложных тем. Функция "Догони меня" позволяет быстро восстановить в памяти сюжет, если вы сделали долгий перерыв в чтении.

Сегодня мы предлагаем вам еще больше функций для повышения безопасности, улучшения стиля и облегчения обмена данными,

– заявил вице-президент Android Шахрам Изади.

Конец изоляции: обмен данными с iPhone

Одним из технических прорывов стала расширенная совместимость функции Quick Share с технологией AirDrop от Apple. Это позволяет владельцам Android и iPhone беспрепятственно передавать файлы между устройствами. В июньском пакете обновлений поддержку получили смартфоны серий Samsung Galaxy S25 и S24, складные модели Z Flip 7 и Z Fold 7, а также устройства от OPPO, OnePlus, HONOR и Xiaomi, в частности новая модель 17T Pro.

Обновления в Emoji Kitchen

Напоследок Google обновила Gboard, добавив свежие комбинации в Emoji Kitchen. Теперь пользователи могут создавать уникальные смайлы с насекомыми и мелкими животными, например, "бриллиантовую пчелу", сочетая обычную пчелку с кольцом.

Эти мелкие, но приятные улучшения делают общение более живым, пока сообщество ожидает полноценный релиз Android 17.