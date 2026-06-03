Які зміни готує Google для власників Android-пристроїв?

Google продовжує активну інтеграцію інтелектуальних сервісів у власну екосистему, пропонуючи рішення, що охоплюють безпеку, персоналізацію та комфортне спілкування. Оновлення червневого циклу 2026 року приносить сім ключових функцій, які стануть доступними для власників сумісних пристроїв уже цього місяця, пише видання Android Authority.

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Виявлення фейкових дзвінків

Однією з найбільш очікуваних новинок стала система виявлення фейкових дзвінків у застосунку Phone від Google. Тепер смартфон здатний розпізнавати так званий спуфінг – ситуацію, коли шахраї підробляють номер, щоб він виглядав як виклик від довіреного контакту чи банку. Система працює на базі зашифрованого протоколу RCS, виконуючи перевірку справжності пристрою, з якого телефонують.

Ця функція працює автоматично у фоновому режимі через цифрове рукостискання, що використовує наскрізне шифрування,

– прокоментував журналіст Аамір Сіддікі.

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Покращена безпека та захист дітей

Розробники не оминули увагою безпеку молодших користувачів. Google розширила функціонал застосунку Personal Safety для дітей віком до 13 років. Тепер на екрані блокування їхніх пристроїв можна відображати медичну інформацію та контакти для екстрених випадків.

Крім того, дітям став доступний алгоритм виявлення автомобільних аварій. Підлітки також отримали можливість користуватися функцією Safety Check та ділитися своїм місцем розташування з близькими в режимі реального часу під час небезпечних ситуацій.

Штучний інтелект у вашій шафі та книгах

Функція Circle to Search отримала важливе оновлення: тепер вона вміє ідентифікувати одразу кілька об'єктів на одному зображенні. Це дозволяє користувачу, наприклад, розкласти весь образ моделі на фотографії на окремі елементи гардеробу одним запитом. Раніше ця опція була ексклюзивом для серій Galaxy S26 та Pixel 10, але тепер вона з'явиться на всіх пристроях з Android 14 і вище, що підтримують цей інструмент.

Паралельно з цим Google Photos запускає "Цифровий гардероб". Штучний інтелект аналізує ваші старі фотографії, ідентифікує одяг та класифікує його. Система допоможе міксувати речі, створювати нові образи та навіть пропонуватиме віртуальну примірку. Вже з наступного тижня сервіс почне працювати для користувачів у США, Індії та Бразилії на гаджетах з Android 10 або новішими версіями системи.

Не залишилися без уваги й прихильники читання. У застосунку Google Play Books з'явилася інтеграція з Gemini. Тепер ШІ може готувати короткі перекази творів, відповідати на запитання щодо контексту, персонажів чи складних тем. Функція "Наздожени мене" дозволяє швидко відновити в пам'яті сюжет, якщо ви зробили довгу перерву в читанні.

Сьогодні ми пропонуємо вам ще більше функцій для посилення безпеки, вдосконалення стилю та полегшення обміну даними,

– заявив віцепрезидент Android Шахрам Ізаді.

Кінець ізоляції: обмін даними з iPhone

Одним із технічних проривів стала розширена сумісність функції Quick Share з технологією AirDrop від Apple. Це дозволяє власникам Android та iPhone безперешкодно передавати файли між пристроями. У червневому пакеті оновлень підтримку отримали смартфони серій Samsung Galaxy S25 та S24, складні моделі Z Flip 7 та Z Fold 7, а також пристрої від OPPO, OnePlus, HONOR та Xiaomi, зокрема нова модель 17T Pro.

Оновлення в Emoji Kitchen

Наостанок Google оновила Gboard, додавши свіжі комбінації в Emoji Kitchen. Тепер користувачі можуть створювати унікальні смайли з комахами та дрібними тваринами, наприклад, "діамантову бджолу", поєднуючи звичайну бджілку з каблучкою.

Ці дрібні, але приємні покращення роблять спілкування живішим, поки спільнота очікує на повноцінний реліз Android 17.