Які нововведення та виправлення отримав Android 17 QPR1 Beta 3?

Компанія Google офіційно представила Android 17 QPR1 Beta 3 під номером збірки CP31.260508.005. Це оновлення, обсяг якого становить приблизно 550 мегабайтів, зосереджене на візуальному вдосконаленні інтерфейсу в межах мови дизайну Material 3 Expressive. Головним нововведенням стало масове впровадження ефекту напівпрозорості та розмиття заднього фону (blur) у багатьох системних меню, які раніше були непрозорими, пише Beebom.

Тепер розмиття з'явилося для панелі регулювання гучності, меню живлення, у папках на головному екрані та у вікні вибору віджетів. Google каже, що це забезпечує "відчуття глибини", щоб рух здавався легким, зазначає 9to5google.

Мішаал Рахман з Google підтвердив ці зміни у соціальній мережі X. ВІн каже, що збірка включає нову пружинисту анімацію сповіщень, змінену поведінку запису екрана та дуже багато того самого розмиття по всьому інтерфейсу користувача.

Окрему увагу приділили анімаціям. У розділі швидких налаштувань (Quick Settings) з'явився новий "стрибучий" ефект під час згортання та розгортання панелі.

У попередніх збірках Android ця анімація з'являлася лише в шторці сповіщень, де вона певною мірою натякала користувачеві, що повторний жест відкриває більше функцій,

– прокоментував редактор видання 9to5Google Бен Шун.

Тепер цей ефект забезпечує візуальну цілісність системи, реагуючи на інерцію свайпа користувача.

Суттєвих змін зазнав і інструмент запису екрана. З міркувань приватності Google змінила налаштування за замовчуванням: тепер система пропонує записувати лише останній використаний додаток, а не весь екран повністю. Це дозволяє уникнути випадкового потрапляння конфіденційних сповіщень у відео.

Виправлення помилок

Оновлення містить великий пакет виправлень помилок, які дошкуляли користувачам у попередніх бета-версіях:

виправлено проблему, через яку натискання на дату у віджеті "At a Glance" замість календаря відкривало термінал;

усунено помилку з розривами Wi-Fi з'єднання при сильному сигналі;

вирішено проблему з тріском та спотворенням звуку під час відтворення медіа;

виправлено некоректне відображення елементів інтерфейсу у повноекранному режимі;

повернуто стабільну роботу віджетів, які раніше могли зникати після перезавантаження пристрою;

виправлено баг, коли іконка мобільних даних залишалася активною після увімкнення авіарежиму.

Але й з'явилися нові баги

Попри численні покращення, користувачі на платформі Reddit повідомляють про певні труднощі. Зокрема, багато хто скаржиться на нестабільну роботу додатків Microsoft, таких як Teams та Outlook, які часто вилітають одразу після запуску. Також деякі тестувальники помітили затримки під час перемикання між додатками.

Хтось ще стикається з затримками або глюками при перемиканні між додатками? Особливо коли я натискаю, скажімо, на сповіщення про чат в Instagram: у мене особисто перехід до чату займає приблизно 3,8 секунди, або ж спочатку відкривається екран вхідних повідомлень, а потім ще кілька секунд йде на перехід до потрібного чату,

– поскаржився користувач із ніком Specialist-Ranger480.

Хто може встановити Android 17 QPR1 Beta 3?

Встановити Android 17 QPR1 Beta 3 можуть власники смартфонів Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, нової серії Pixel 10 та планшетів Pixel Tablet. Для цього необхідно бути зареєстрованим у програмі Android Beta.

Google активно готує реліз Android 17, який компанія вже кілька місяців тестує через бета-версії для Pixel та смартфонів інших виробників. Однією з головних змін нової системи стане ще глибша інтеграція штучного інтелекту Gemini практично в усі функції Android. Google фактично перетворює Android із традиційної мобільної операційної системи на платформу з вбудованими AI-агентами, пише Android Central.

Серед головних новинок Android 17 згадують новий інтерфейс Material 3 Expressive, який має зробити систему більш динамічною, персоналізованою та "живою". Google також працює над функцією "Create My Widget", що дозволить створювати інтерактивні віджети майже автоматично за допомогою AI. У систему інтегрують нові інструменти Gemini Intelligence, які аналізуватимуть дії користувача та пропонуватимуть автоматизацію різних завдань.

Ще однією помітною функцією стане "Rambler". Це система, спрямована на боротьбу з нескінченним "думскролінгом". Android 17 аналізуватиме поведінку користувача та пропонуватиме перерви або інші дії, якщо людина надто довго бездумно гортає стрічки соцмереж чи відео. Google прямо говорить про фокус на цифровому добробуті та здоровіших сценаріях використання смартфонів, зазначає PhoneArena.

У Android 17 також з'являться покращення для камер і мультимедіа, нові інструменти для оптимізації бездротових підключень, розширені профілі для смарт-пристроїв і аксесуарів, а також оновлені механізми безпеки та конфіденційності.

Google паралельно змінює й саму модель тестування Android – компанія відмовляється від старої системи Developer Preview на користь постійного Canary-каналу для розробників, інформує Android Developers.

Окремо Google розширила програму бета-тестування Android 17. Якщо раніше ранні збірки переважно були доступні лише на Pixel, то тепер до тестування підключили Samsung, Xiaomi, Honor, OPPO та інші бренди.

Коли вийде Android 17?

Компанія Google офіційно поки не назвала дату релізу Android 17. Втім, з огляду на традиційний графік компанії та поточний цикл бета-версій, стабільний реліз очікують десь влітку 2026 року.

Як і завжди, першими систему отримають смартфони Pixel, після чого оновлення почнуть адаптувати Samsung, Xiaomi, OnePlus та інші виробники.

Що показали на Google I/O 2026?

Конференція Google I/O 2026, яка стартувала 19 травня, майже повністю була присвячена штучному інтелекту. Центральною темою стала так звана "Agentic Gemini Era" – нова стратегія Google, у межах якої AI-агенти мають працювати за користувача, а не просто відповідати на запити, пише The Economic Times.

Google представила Gemini 3.5 Flash – нову швидку та дешевшу AI-модель для програмування, автоматизації та роботи AI-агентів.

Водночас Gemini 3.5 Pro компанія лише анонсувала – її запуск перенесли на наступний місяць, відзначає Reuters)

Ще одним великим анонсом стала Gemini Omni – мультимодальна AI-модель нового покоління, яка здатна працювати з текстом, зображеннями, аудіо та відео одночасно. Google описує її як крок до створення універсальної "світової моделі" штучного інтелекту.

На I/O 2026 також показали Gemini Spark – персонального AI-агента, який інтегрується в Gmail, Docs, Calendar та інші сервіси Google. Він може самостійно планувати подорожі, створювати документи, організовувати зустрічі та виконувати складні дії без постійної участі користувача.

Кардинально оновили й пошук. Search тепер отримує AI-режим із повністю новим інтерфейсом, підтримкою мультимодальних запитів, AI-агентами для моніторингу інформації та автоматичним виконанням певних завдань. Пошук зможе аналізувати текст, фото, відео, документи та навіть відкриті вкладки Chrome одночасно, пише The Guardian.

Google також повертається на ринок розумних окулярів. Компанія анонсувала нові Android XR-окуляри разом із Samsung, Warby Parker, Gentle Monster та Xreal. Пристрої отримають інтеграцію Gemini, голосове управління, камери та AI-функції доповненої реальності, The Guardian.

Серед інших анонсів конференції, за якою ми також спостерігали, можемо назвати ШІ-функції для YouTube, новий сервіс Google Pics для редагування зображень, Universal Cart для AI-шопінгу, Docs Live із голосовим редагуванням документів, Ask YouTube для пошуку по відео та Google Beam із реалістичними ШІ-аватарами для відеодзвінків.

У підсумку можна зазначити, що наразі Android 17 продовжує рухатися до тотальної інтеграції з ШІ, де кожна програма матиме ті чи інші можливості, засновані на штучному інтелекті. Компанія намагається спростити й прискорити щоденні завдання та роботу, щоб залучити користувачів, які наразі віддають перевагу конкурентам.

I/O 2026 триватиме два дні, тобто 20 травня ми, ймовірно, побачимо ще порцію оновлень.