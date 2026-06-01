Новые детали о долгожданном гибком девайсе от Apple опубликовало профильное издание MacRumors. Свежая утечка демонстрирует особенности конструкции и цветовое оформление корпуса, которое может стать базовым для этой серии.

Каким будет дизайн первого складного смартфона от Apple?

Ожидается, что компания Apple представит свой первый гибкий смартфон уже в сентябре этого года вместе с линейкой iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, хотя подтверждений, конечно же, нет, потому что компания не анонсировала устройство никоим образом.

Недавно китайский инсайдер Ice Universe опубликовал в соцсети Weibo размытое фото устройства. Хотя автоматический перевод сопроводительного текста называет его прототипом, эксперты предполагают, что это лишь детализированный макет (муляж), созданный сторонними производителями. Однако он дает четкое представление о том, как будет выглядеть новинка в белом исполнении.

Какие технические характеристики получит iPhone Ultra?

По информации инсайдера Instant Digital, белый цвет пока является единственным "подтвержденным" вариантом для будущего гаджета. Журналист издания 9to5mac Бен Лавджой отмечает, что устройство на фото имеет несколько дешевый пластиковый вид, что и указывает на постороннее происхождение макета.

К тому же, мы видим странную асимметрию блока камер – Apple вряд ли допустит подобное в своем флагманском смартфоне. В то же время этот муляж намного детализированнее тех, которые сеть видела в прошлом месяце.

Относительно технических характеристик:

Ожидается, что iPhone Ultra будет иметь внешний дисплей размером от 5,3 до 5,5 дюйма.

В развернутом виде пользователи получат внутренний экран диагональю от 7,6 до 7,8 дюйма, что по габаритам напоминает iPad mini.

Камеры устройства, судя по CAD-рендеров, будут представлены двумя задними сенсорами: основным на 48 мегапикселей и ультраширокоугольным на 48 мегапикселей.

Кроме того, каждый из двух экранов будет иметь собственную фронтальную камеру.

Инсайдеры также указывают на использование топового чипсета A20 Pro, созданного по новейшему 2-нанометровому техпроцессу компании TSMC, а также 12 гигабайт оперативной памяти.

Для биометрической идентификации разработчики могут вернуть технологию Touch ID, которую на этот раз встроят в боковую кнопку питания. Корпус устройства получит прочную раму из титана и алюминия.

Стоит ли ждать другие цвета корпуса?

Что касается других цветов, то точной информации пока нет. Издание Macworld, ссылаясь на источники в цепочке поставок, сообщает о возможном индиго-вариант, похожий на глубокий синий цвет (Deep Blue) в iPhone 17 Pro. Однако выбор будет значительно скромнее, чем в линейке iPhone 18 Pro – никаких ярких или насыщенных оттенков не предвидится.

Марк Гурман с Bloomberg подтверждает, что Apple планирует избегать "веселых" цветов, сосредоточившись на традиционных вариантах: космическом сером/черном и серебристом/белом.