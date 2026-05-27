Об этом инциденте стало известно благодаря публикации пострадавшего пользователя на платформе Reddit, на которую также обратило внимание профильное издание Android Authority. Вместо ожидаемого флагмана в посылке оказалось складное устройство от конкурентов.

Как обычная покупка превратилась в бюрократический ад?

Ожидания новенького флагманского смартфона Google Pixel 10, купленного 9 мая, должно было стать приятным событием, но принесло не радость от технологической новинки, а настоящий шок, когда устройство дошло до нового владельца 14 мая.

Вместо заказанного устройства внутри коробки лежал гибкий смартфон Motorola Razr 2025 года выпуска. Вместе с покупкой пользователь планировал воспользоваться услугой trade-in, чтобы сдать свой старый Pixel 7 и получить хорошую скидку.

Программа trade-in – это услуга выгодного обмена, когда покупатель отдает свой старый рабочий гаджет продавцу, а его оценочную стоимость зачисляют как скидку на покупку нового устройства. Это избавляет от необходимости самостоятельно продавать старый телефон, но требует строгого соблюдения сроков отправки.

Именно из-за этой временной ограниченности покупатель оказался в ловушке. Поскольку он получил не тот телефон, сроки для отправки его старого Pixel 7 начали стремительно истекать. Попытки решить проблему через службу поддержки Google превратились в настоящее испытание для нервной системы.

По словам покупателя, представители компании раз за разом повторяли стандартные шаблоны о том, что рассмотрение вопроса продлится от 24 до 72 часов, однако никакого реального решения ситуации так и не предложили.

Человек по телефону сообщил мне, что мой 30-дневный срок для обмена не будет возобновлен, даже если они пришлют мне правильный телефон по истечении 30 дней, и я потеряю сумму за обмен,

– прокомментировал пользователь chaoabalone на Reddit.

Как это вообще могло произойти, не понял. Один из комментаторов предположил, что кто-то из участников цепочки доставки мог подменить устройства перед доставкой. Другие пользователи Reddit высказали различные теории, начиная от путаницы на складе и заканчивая кражей курьером.

Какие выводы можно сделать из этой ситуации?

Этот случай ярко демонстрирует, что даже технологические гиганты уровня Google не застрахованы от серьезных логистических ошибок. Однако самой большой проблемой для потребителя часто становится не сама ошибка, а неповоротливая и закрытая система поддержки клиентов, которая не способна оперативно реагировать на нестандартные ситуации.

Для индустрии это важный звоночек о том, что автоматизация и шаблонные ответы поддержки могут серьезно навредить репутации бренда. Когда клиент сталкивается с проблемой, которая грозит финансовыми потерями, ему нужна живая помощь, а не обещания подождать еще несколько дней.