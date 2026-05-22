Чем провинился Trump Phone?

Фирменный смартфон Дональда Трампа, известный как T1, находится в руках первых обозревателей всего несколько дней, однако вокруг него уже разгорелся масштабный скандал. Согласно расследованию Стивена Финдейзена, популярного ютубера, который ведет канал Coffeezilla и специализируется на разоблачении онлайн-мошенничеств, устройство имеет критические недостатки в системе безопасности. Как выяснилось, каждый, кто заказал этот гаджет, рискует стать жертвой утечки персональных данных, пишет Futurism.

Трампофон уже здесь: появился первый отзыв о золотом смартфоне T1 Phone от Дональда Трампа

Финдейзен утверждает, что официальный веб-сайт Trump Mobile содержит чрезвычайно простую уязвимость. Этот эксплойт позволяет даже начинающему хакеру не только создавать фиктивные предварительные заказы на модель T1, но и просматривать полный список данных всех предыдущих клиентов.

Не заказывайте, если вы не готовы к тому, что ваша информация будет слита. Это на самом деле так плохо,

– предупредил Стивен Финдейзен.

Информацию об этой проблеме ютуберу предоставил так называемый "белый" хакер (так называют хороших хакеров, которые не ломают, а ищут уязвимости и борются с преступниками), который смог продемонстрировать реальные данные самого Финдейзена: его имя, детали заказа и почтовый адрес. Кроме него, в базе слитых данных оказался и Чарльз Уайт-младший, еще один известный блогер.

Эта ситуация вызывает серьезное беспокойство еще и потому, что компания Trump Mobile предлагает услуги национальной сотовой связи. Возникает логичный вопрос: если разработчики не смогли защитить клиентов даже на этапе продажи, то на какой уровень безопасности могут рассчитывать те, кто подключит свои устройства непосредственно к сети Trump Mobile?

Тот самый ролик Стивена Финдейзена

Нам соврали

Интересным аспектом утечки стало фактическое количество заказов. По оценкам хакера, который получил доступ к базе, общее количество предзаказов составляет около 30 000 единиц. Эта цифра существенно отличается от ранее озвученных 600 000 заказов.

Ранее в интервью изданию USA Today генеральный директор Trump Mobile Пэт О'Брайен отказался назвать точное количество полученных заявок на T1, что теперь выглядит как попытка скрыть реальное положение дел.

Вопросов все больше

Кроме проблем с софтом и безопасностью, возникли вопросы и к самому "железу". Смартфон стоимостью 499 долларов, релиз которого задержался на девять месяцев, внешне и по характеристикам почти идентичен тайваньской модели HTC U24 Pro. Если Т1 действительно является лишь перебрендированным иностранным продуктом, это прямо противоречит маркетинговым заявлениям о том, что телефон был "воплощен в жизнь прямо здесь, в США".

Сейчас представители Trump Mobile игнорируют запросы на комментарии. Ни Стивен Финдейзен, ни журналисты не получили никаких объяснений относительно обнаруженной уязвимости. Для личного бренда президента это стало очередным болезненным ударом в череде неудач, связанных с запуском собственной техники.