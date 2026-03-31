В сети появились многочисленные сообщения от владельцев Google Pixel 10 Pro, которые делятся опытом перегрева фонарика. Обсуждения активно ведутся на платформе Reddit, где пользователи публикуют фото и описывают возможные последствия длительного использования этой функции. Об этом пишет Android authority.

Действительно ли фонарик может повредить смартфон?

В одном из случаев пользователь показал снимок модуля фонарика с темным пятном в центре, похожим на след от ожога. При этом внешняя часть рассеивателя осталась неповрежденной. Другие владельцы смартфона также вспоминают, что после длительного включения светодиод становится слишком горячим или оставляет следы.

Несмотря на количество таких сообщений, пока нет подтверждения, что речь идет именно об аппаратной проблеме. В некоторых случаях пользователи могли сами создать условия для перегрева – например, оставив смартфон с включенным фонариком в кармане, где тепло накапливается значительно быстрее.

Как пишет Android police, ситуацию усложняет и конструкция самого фонарика. Часть пользователей принимает желтую или оранжевую точку в центре за след повреждения, хотя на самом деле это стандартный вид светодиода под рассеивателем, который видно даже на новых устройствах. В то же время более темные или неровные пятна, о которых пишут некоторые владельцы, могут свидетельствовать о реальных повреждениях.

Отдельное внимание привлекает обновление Android 16 QPR3, в котором Google добавила возможность регулировать яркость фонарика. Хотя прямой связи между этой функцией и сообщениями о перегреве нет, она потенциально может влиять на температуру при использовании на максимальной мощности.

На данный момент случаи выглядят единичными и не подтвержденными официально. Компания Google уже получила запрос по ситуации, но ответа пока нет. В то же время пользователям советуют быть осторожными с длительным использованием фонарика, особенно если смартфон уже нагрет.