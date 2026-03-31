В сети появились первые CAD-рендеры нового Google Pixel 11, которые опубликовало издание Android Headlines со ссылкой на известного инсайдера OnLeaks. Речь идет о базовой версии смартфона, без приставки Pro.

Что показали первые рендеры Pixel 11?

Согласно утечке, внешний вид устройства останется почти без изменений. Ожидается, что дисплей сохранит диагональ около 6,3 дюйма, как и у предшественника, но рамки вокруг экрана станут немного тоньше.

Самое заметное обновление касается блока камер. Теперь фирменная горизонтальная панель получит сплошной черный вид вместо контрастного выреза под сенсоры. В то же время система камер, включая телефотообъектив, вероятно, останется без изменений – эта особенность появилась в предыдущем поколении и отличает Pixel от базовых моделей iPhone.

Как пишет Cnet, в целом утечка дает понять, что компания не планирует серьезного редизайна. Последний раз радикальные изменения линейка Pixel получила с выходом Google Pixel 6, когда появился узнаваемый горизонтальный блок камер. С тех пор дизайн лишь постепенно совершенствуют, за исключением отдельных моделей серии A.

Рендер Pixel 11/ Фото OnLeaks

Вероятно, существенные изменения отложены до следующего поколения – Pixel 12. Зато Google делает ставку на развитие возможностей искусственного интеллекта, в частности интеграцию Gemini в свои устройства.

Ожидается, что больше деталей о новинке могут появиться уже во время конференции Google I/O, которая традиционно проходит в мае.