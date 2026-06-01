Как США будут пытаться остановить утечку технологий?

Министерство торговли США сделало новый шаг, обнародовав разъяснения по экспортным ограничениям на передовые чипы для искусственного интеллекта. Отныне правила распространяются не только на компании непосредственно в Китае, но и на все дочерние предприятия и филиалы китайских фирм, расположенные в любой точке мира. Этот маневр направлен на закрытие критической лазейки, которая позволяла Пекину получать дефицитное оборудование через третьи страны, пишет издание Gizmochina.

Смотрите также Huawei похвасталась новой технологией производства процессоров, которая позволит обойти санкции США

Проблема приобрела особую остроту после того, как в Вашингтоне начали циркулировать отчеты о массовых закупках санкционных процессоров через оффшорные подразделения. В частности, речь идет о мощных чипах Blackwell компании Nvidia. Аналитики предполагают, что китайские фирмы активно использовали свои базы в Малайзии и других регионах, чтобы обойти лицензионные требования. В одном из анонимных документов, который попал в руки журналистов, ситуацию охарактеризовали тревожной фразой: "Шлюзы тихо открылись".

Это огромная проблема,

– прокомментировал бывший чиновник Государственного департамента США и эксперт по вопросам технологий и национальной безопасности Крис Макгуайр.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Он добавил, что китайские компании, вероятно, закупали эти микросхемы в огромных масштабах. По оценкам источников в отрасли, обладающих глубокими знаниями о цепочках поставок, количество переправленных таким образом чипов может измеряться сотнями тысяч единиц.

Причиной появления этой "дыры" в законодательстве стала определенная правовая неопределенность. В мае 2025 года американские власти объявили об отмене Рамочной программы распространения искусственного интеллекта времен Байдена. Это создало окно возможностей, которым воспользовались китайские штаб-квартиры для оснащения своих зарубежных центров обработки данных самым современным американским железом.

Теперь Бюро промышленности и безопасности официально подтвердило: лицензия нужна для любой структуры, принадлежащей Китаю, независимо от ее физического расположения. Крис Макгуайр подытожил, что ведомство будет продолжать строго контролировать экспорт, чтобы защитить критически важные американские технологии.

Но это еще не все, потому что слабые места до сих пор есть

Несмотря на решимость Вашингтона, эксперты указывают на то, что новые правила все еще имеют слабые места. Например, они не требуют от дата-центров прекратить использование уже купленных чипов или остановить техническое обслуживание серверов.

Также остается открытым вопрос проверки "подставных" компаний. Тайваньский гигант TSMC, который производит большинство мировых чипов, пока воздерживается от официальных комментариев относительно дополнительных проверок своих клиентов.

Как реагирует Китай

В самом Китае ситуацию воспринимают как очередной стимул для технологического суверенитета. Издание Reuters отмечает, что давление со стороны США лишь ускоряет развитие внутренней полупроводниковой промышленности КНР. Такие гиганты, как Huawei, Alibaba, Moore Threads и Biren Technology, значительно увеличили инвестиции в собственные разработки. Huawei уже активно продвигает свою серию ускорителей Ascend, а Alibaba фокусируется на специализированных чипах для больших языковых моделей.

Сегодня стратегия Китая трансформируется. Вместо простого копирования или замены продуктов Nvidia китайские компании строят целостные экосистемы, включающие собственное аппаратное и программное обеспечение. Пекин поставил амбициозную цель: например, Huawei планирует к 2031 году выйти на технологический уровень производства, эквивалентный 1,4 нанометра, что станет прямым вызовом мировым лидерам рынка.

Таким образом, конкуренция между двумя сверхдержавами окончательно перешла из плоскости отдельных товаров в плоскость борьбы глобальных технологических экосистем. Вопрос уже не в том, сможет ли Китай заменить американские чипы, а в том, как быстро он создаст самодостаточную индустрию, способную конкурировать в масштабах планеты.