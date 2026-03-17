В чем японские партнеры видят опасность?

Официальные представители Японии разослали своим компаниям предостережения относительно участия в украинских проектах. Основной причиной тревоги стало использование оборудования компании Huawei при развертывании сетей пятого поколения, пишет издание Kyodo News.

Японские власти видят в этом критические риски утечки технических данных и конфиденциальной информации. Во внутренних правительственных документах отмечается, что укрепление позиций китайского производителя в крупных украинских городах, включая Киев, может стать серьезным препятствием для дальнейшего сотрудничества.

Беспокойство Токио вполне справедливо

Компанию Huawei уже давно обвиняют в шпионаже в пользу китайского правительства, главным средством которого является сеть телекоммуникационного оборудования, которое установил чуть ли не весь мир. Эта история тянется еще со времен первой каденции Дональда Трампа. Покидая Овальный кабинет, он ввел санкции против китайского технологического гиганта, поскольку незадолго до того выяснилось, что компания собирала шпионские данные в Австралии и потенциально в других странах, о чем в свое время писало издание Bloomberg.

Проблема была в том, что оборудование Huawei было очень распространенным из-за своей низкой стоимости и технологичности. Его установили по всей Европе, в США, а также в Украине. С этого момента началась целая волна расследований, которые подтверждали, что производитель смартфонов, которого все так любили, на самом деле занимался сбором данных со своих телекоммуникационных башен благодаря встроенным шпионским функциям, а затем передавал это все в Китай, позволяя коммунистическому правительству быть в курсе коммуникаций не только обычных граждан, но и политиков, журналистов, бизнесменов и других деятелей.

С 2019 года страны начали постепенно отказываться от оборудования Huawei, однако его распространенность не позволяла сделать это быстро. Более того, даже сейчас, через 7 лет после первых санкций против компании, Европа и США не смогли полностью заменить все, что закупили у китайцев, которые теперь помогают России и Ирану.

Украинские компании сотрудничают с Huawei несмотря на санкции и обвинения

Поскольку японские, американские и европейские союзники планируют масштабное финансирование украинской энергетики и транспортной системы, они не могут не учитывать факт использования оборудования от Huawei. Если коммуникационный фундамент этих отраслей будет построен на китайских технологиях, это создаст значительный риск для безопасности инвесторов.

Ситуация выглядит неоднозначной, учитывая предысторию тендерных процедур. В прошлом году японская корпорация Rakuten Group Inc. пыталась завоевать право на развитие 5G-бизнеса в Украине, однако ее предложение не получило поддержки, пишет издание "Милитарный". Зато украинская сторона предоставила разрешение на тестирование оборудования Huawei и Nokia.

Один из крупнейших мобильных операторов страны, Vodafone Украина, уже начал активные испытания в Ивано-Франковске и Кропивницком, используя китайские разработки, тогда как в Виннице аналогичные тесты проводит финская Nokia.

Сотрудничество с Huawei началось еще в 2021 году, когда профильное министерство вместе с мобильными операторами запустило тестовую зону 5G Lab. Позже испытания охватили Бородянку Киевской области, а в планах – расширение географии пилота на Одессу и Киев.

Однако японские официальные лица фиксируют еще один сценарий проникновения: китайское оборудование может попадать на рынок опосредованно через турецких посредников. В частности, известно о соглашениях компании Türk Telekom с Huawei, что создает каналы для попадания технологий в Украину даже без прямого участия китайских фирм.

5G в Украине

Технологический прогресс в Украине уже демонстрирует первые результаты. Львов стал первым городом, где в 2026 году заработала пилотная сеть 5G. Только за первые сутки к новой системе подключились более 80 000 пользователей. Скорость передачи данных там достигает 500 мегабит в секунду, а во время предыдущих тестов в сети Киевстар было зафиксировано показатели, превышающие 2,4 гигабита в секунду.

Однако эти успехи вызывают тревогу у стратегических союзников, ведь скорость не должна достигаться за счет компромиссов с безопасностью.

Сейчас пилотный проект по внедрению 5G в Украине рассчитан до декабря 2026 года. Этот срок необходим для проверки совместимости гражданских сетей с военными системами и оценки реального спроса на технологию.

Позиция Японии остается твердой: чрезмерное укоренение китайской инфраструктуры может заставить международных доноров пересмотреть свои планы по финансированию критически важных объектов, включая энергетический сектор. Токио призывает Киев уделять больше внимания аспектам экономической безопасности, чтобы будущая цифровая архитектура страны не стала источником риска для ее главных партнеров.