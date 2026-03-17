У чому японські партнери бачать небезпеку?

Офіційні представники Японії розіслали своїм компаніям застереження щодо участі в українських проєктах. Основною причиною тривоги стало використання обладнання компанії Huawei під час розгортання мереж п’ятого покоління, пише видання Kyodo News.

Японська влада вбачає в цьому критичні ризики витоку технічних даних та конфіденційної інформації. У внутрішніх урядових документах зазначається, що зміцнення позицій китайського виробника у великих українських містах, включно з Києвом, може стати серйозною перешкодою для подальшої співпраці.

Занепокоєння Токіо цілком справедливе

Компанію Huawei уже давно звинувачують у шпигунстві на користь китайського уряду, головним засобом якого є мережа телекомунікаційного обладнання, яке встановив ледь не весь світ. Ця історія тягнеться ще з часів першої каденції Дональда Трампа. Покидаючи Овальний кабінет, він запровадив санкції проти китайського технологічного гіганта, оскільки незадовго до того з'ясувалося, що компанія збирала шпигунські дані в Австралії та потенційно в інших країнах, про що свого часу писало видання Bloomberg.

Проблема була в тому, що обладнання Huawei було дуже поширеним через свою низьку вартість і технологічність. Його встановили по всій Європі, у США, а також в Україні. З цього моменту почалася ціла хвиля розслідувань, які підтверджували, що виробник смартфонів, якого всі так любили, насправді займався збором даних зі своїх телекомунікаційних веж завдяки вбудованим шпигунським функціям, а потім передавав це все до Китаю, дозволяючи комуністичному уряду бути в курсі комунікацій не лише звичайних громадян, а й політиків, журналістів, бізнесменів та інших діячів.

З 2019 року країни почали поступово відмовлятися від обладнання Huawei, однак його поширеність не дозволяла зробити це швидко. Ба більше, навіть зараз, через 7 років після перших санкцій проти компанії, Європа і США не змогли повністю замінити все, що закупили у китайців, які тепер допомагають Росії та Ірану.

Українські компанії співпрацюють з Huawei попри санкції та звинувачення

Оскільки японські, американські та європейські союзники планують масштабне фінансування української енергетики та транспортної системи, вони не можуть не зважати на факт використання обладнання від Huawei. Якщо комунікаційний фундамент цих галузей буде побудований на китайських технологіях, це створить значний ризик для безпеки інвесторів.

Ситуація виглядає неоднозначною, враховуючи передісторію тендерних процедур. Торік японська корпорація Rakuten Group Inc. намагалася вибороти право на розвиток 5G-бізнесу в Україні, проте її пропозиція не отримала підтримки, пише видання "Мілітарний". Натомість українська сторона надала дозвіл на тестування обладнання Huawei та Nokia.

Один із найбільших мобільних операторів країни, Vodafone Україна, уже розпочав активні випробування в Івано-Франківську та Кропивницькому, використовуючи китайські розробки, тоді як у Вінниці аналогічні тести проводить фінська Nokia.

Співпраця з Huawei розпочалася ще у 2021 році, коли профільне міністерство разом із мобільними операторами запустило тестову зону 5G Lab. Пізніше випробування охопили Бородянку на Київщині, а в планах – розширення географії пілоту на Одесу та Київ.

Проте японські офіційні особи фіксують ще один сценарій проникнення: китайське обладнання може потрапляти на ринок опосередковано через турецьких посередників. Зокрема, відомо про угоди компанії Türk Telekom із Huawei, що створює канали для потрапляння технологій в Україну навіть без прямої участі китайських фірм.

5G в Україні

Технологічний прогрес в Україні вже демонструє перші результати. Львів став першим містом, де у 2026 році запрацювала пілотна мережа 5G. Тільки за першу добу до нової системи під’єдналися понад 80 000 користувачів. Швидкість передавання даних там сягає 500 мегабіт на секунду, а під час попередніх тестів у мережі Київстар було зафіксовано показники, що перевищували 2,4 гігабіта на секунду.

Проте ці успіхи викликають тривогу у стратегічних союзників, адже швидкість не повинна досягатися коштом компромісів із безпекою.

Наразі пілотний проєкт із впровадження 5G в Україні розрахований до грудня 2026 року. Цей термін необхідний для перевірки сумісності цивільних мереж із військовими системами та оцінки реального попиту на технологію.

Позиція Японії залишається твердою: надмірне вкорінення китайської інфраструктури може змусити міжнародних донорів переглянути свої плани щодо фінансування критично важливих об’єктів, включаючи енергетичний сектор. Токіо закликає Київ приділяти більше уваги аспектам економічної безпеки, щоб майбутня цифрова архітектура країни не стала джерелом ризику для її головних партнерів.