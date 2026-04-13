Новий складаний смартфон Huawei Pura X Max привернув увагу через свій формат, який нагадує те, що приписують майбутньому складаному iPhone від Apple. Йдеться про так званий "книжковий" дизайн із широким співвідношенням сторін – рішення, яке поки не є масовим серед подібних пристроїв. Про це пише Macrumors.

Чи справді Huawei повторює ідею складаного iPhone?

Очікується, що новинка Huawei вийде на китайському ринку вже найближчим часом. Вона розвиває ідеї моделі Huawei Pura X, яку торік позиціонували як незвично широкий складаний смартфон у форматі "розкладачки".

Хоча технічних деталей про Pura X Max поки небагато, відомо, що пристрій отримає потрійну основну камеру. Рендери також показують, що смартфон можна використовувати як у вертикальному, так і горизонтальному режимі.

До появи цієї моделі вважалося, що складаний iPhone найбільше нагадуватиме Oppo Find N5. Також повідомляється, що Samsung працює над пристроями зі схожим широким форматом.

Щодо самого складаного iPhone, нещодавно з’явилися перші макети. За чутками, у складеному вигляді він матиме екран приблизно 5,5 дюйма, що зробить його найменшим серед актуальних iPhone. У розкладеному стані діагональ складе близько 7,8 дюйма – трохи менше, ніж у iPad mini.

Як пише Phonearena, очікується, що Apple представить свій перший складаний смартфон разом із лінійкою iPhone 18 Pro у вересні. Стартова ціна може становити близько 2000 доларів, а серед доступних кольорів називають класичні варіанти – чорний і сріблястий.

Також існує версія, що компанія відмовиться від назви "iPhone Fold" і обере інший бренд – наприклад, "iPhone Ultra".

У підсумку, хоча Huawei не копіює Apple напряму, тренд на ширші складані смартфони може стати новим етапом розвитку цього сегмента. І схоже, що кілька великих виробників рухаються в одному напрямку.