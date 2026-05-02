Вибір ноутбука для людей старшого віку не обмежується бюджетними або застарілими моделями. Багато користувачів цієї категорії вже мають досвід роботи з технікою і хочуть пристрій, який працює стабільно, має зрозумілий інтерфейс і не викликає дискомфорту. Тому при відборі ключову роль відіграють ергономіка, якість екрана, автономність і простота використання. Про це пише BGR.

Які ноутбуки справді зручні для старших користувачів?

Одним із найкращих варіантів залишається MacBook Air з чипом M5 і 15-дюймовим дисплеєм. Він легкий, тихий завдяки відсутності вентилятора та має яскравий екран з високою роздільною здатністю. Клавіатура з підсвіткою і сканер відбитка пальця спрощують вхід у систему, а автономність дозволяє працювати цілий день без зарядки. Додатковою перевагою є можливість звернутися до сервісу в Apple Store.

Більш доступною альтернативою виступає MacBook Neo. Він дешевший, але все ще пропонує достатню продуктивність завдяки оптимізації та чипу A18 Pro. Хоча дисплей поступається за кольорами і немає підсвітки клавіатури, пристрій забезпечує понад 13 годин роботи і має якісний корпус та камеру. Для базових задач цього більш ніж достатньо.

Серед доступних рішень виділяється ASUS Chromebook Plus CX34. Цей ноутбук працює на ChromeOS, що робить його простим у використанні. Він оснащений процесором Intel Core i5, має 8 ГБ оперативної пам’яті та забезпечує близько 12 годин автономності. Сенсорний екран, зручна клавіатура і невелика вага роблять його хорошим варіантом для щоденного користування.

Ще один Chromebook – Acer Chromebook Plus 516 GE – пропонує великий 16-дюймовий дисплей із частотою 120 Гц. Хоча він позиціонується як геймерський, його характеристики добре підходять і для звичайних задач. Великий екран, підсвітка клавіатури та стабільна продуктивність роблять його універсальним вибором.

Для тих, хто звик до Windows, варто звернути увагу на HP OmniBook 5. Він працює на процесорі Snapdragon X Plus, має 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 1 ТБ. Головна перевага – автономність понад 30 годин. OLED-дисплей забезпечує високий контраст, а інфрачервона камера дозволяє входити в систему без пароля.

Як пише NYTimes, якщо важливий великий екран, Acer Aspire 16 AI стане хорошим компромісом. Його 16-дюймовий дисплей з частотою 120 Гц забезпечує плавну картинку, а вага залишається відносно невеликою. Пристрій має достатню продуктивність для базових задач і працює понад 20 годин без підзарядки.

Lenovo Chromebook Plus 14 орієнтований на тих, хто хоче простий у використанні ноутбук без відчуття дешевизни. OLED-дисплей з високим контрастом робить текст чітким і зручним для читання. Легкий корпус, хороша автономність до 19 годин і безшумна робота без вентилятора додають комфорту в щоденному використанні.