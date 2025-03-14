Взяточнический скандал

Согласно сообщениям, лоббисты китайского технологического гиганта подкупили членов Европейского парламента, чтобы заслужить благосклонность законодателей. После изгнания с американского рынка компания боялась, что похожие меры введет Европа. Несколько стран действительно постепенно отказываются от оборудования Huawei, но темпы его замены достаточно вялые, сообщает 24 Канал со ссылкой на Follow the Money.

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Напомним, Huawei впервые попала под подозрение в шпионаже, когда разведывательные службы Австралии выяснили, что китайская компания перехватывает трафик и сообщения на своем оборудовании, а затем передает его в Китай, где вся эта информация оказывается в руках режима Си Цзиньпина. Это был скандал беспрецедентных масштабов, поскольку телекоммуникационное оборудование Huawei использовал весь мир. Это означало, что Китай слушает и читает разговоры не только обычных людей, но и политиков всех уровней, журналистов, активистов, бизнесменов и других граждан таких стран, как США, Великобритания, Германия, Франция.

Первой страной, которая официально выдвинула обвинения против Huawei в шпионаже, стала Австралия. С тех пор США и другие страны начали высказывать подобные опасения. В 2020 году США обвинили Huawei в использовании технологических бэкдоров для шпионажа, хотя первые санкции наложил еще Дональд Трамп во время последних месяцев своего президентства.

США ввели запрет на использование оборудования Huawei в своих сетях 5G.

Великобритания отстранила Huawei от участия в основных частях своей 5G-инфраструктуры и обязала операторов удалить оборудование компании до 2027 года.

Некоторые страны, такие как Швеция и Дания, также исключили Huawei из своих 5G-сетей.

Однако другие страны Европейского союза, такие как Германия и Италия, пока не ввели полный запрет и до сих пор рассматривают возможность ограничений.

Это означает, что Китай до сих пор слушает.

Согласно сообщению Follow the Money, новостного агентства журналистских расследований, базирующегося в Нидерландах, 13 марта бельгийская полиция провела обыски по 21 адресу по всей Бельгии и Португалии. Среди этих адресов были европейские офисы Huawei и дома лоббистов, связанных с компанией.

Издание сообщает, что расследование под кодовым названием "Поколение" продолжается уже более двух лет и сосредоточено на обвинениях в том, что лоббисты Huawei платили депутатам Европарламента в обмен на получение их поддержки в парламенте. Около 15 нынешних и бывших депутатов Европарламента находятся в поле зрения следователей, поскольку "подозреваются во взяточничестве, подделке документов, отмывании денег и преступной организации".