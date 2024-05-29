Детали дела

SK hynix имеет доступ к передовым технологиям DRAM и флеш-памяти. Сейчас она работает над памятью HBM3e для графических процессоров NVIDIA AI, GDDR7 VRAM для будущих потребительских графических процессоров, а также сотрудничает с TSMC для продвижения технологии HBM4. Все эти данные были бы очень важными для Huawei, поскольку дали бы ей возможность конкурировать в различных категориях.

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Как сообщается, работник SK hynix распечатал 3 000 страниц секретной информации перед тем, как перейти на работу в Huawei. Теперь его судят в суде Южной Кореи.

Судя по информации, которая доступна в сети, Huawei использовала "непревзойденные зарплатные пакеты" как приманку, чтобы переманить к себе нужных людей, а также побудить их к краже ключевых технологий у их текущих работодателей.

Человек, который обвиняется в краже, остался анонимным в судебных документах. Но вот, что известно:

Это мужчина китайского происхождения, который упоминается как "Господин А".

Он присоединился к корейской компании в 2013 году и работал в отделе, занимающемся анализом дефектов в полупроводниковых конструкциях.

В 2020 году он перешел в Huawei, где работал руководителем группы в отделе консультаций с бизнес-клиентами до июня 2022 года.

В процессе смены работы он "понял, что USB-накопитель не может быть использован для извлечения важных данных из SK hynix из-за усиленной системы безопасности". Поэтому вместо этого он распечатал более 3 000 листов бумаги формата А4 и якобы передал их компании Huawei.

Господин А въехал в Южную Корею в конце апреля этого года после двух лет проживания за рубежом, после чего его задержала полиция. Он утверждает, что распечатал данные только для изучения полупроводников и не пытался их передать в какой-либо форме.

Вина Huawei пока под сомнением

Стоит отметить, что в этой истории есть несколько белых пятен. Прежде всего, ничего не известно о доказательствах в этом деле, которые бы свидетельствовали о вине Huawei. Единственным намеком, который дает источник, является тот факт, что работник SK hynix перешел на новую работу в китайской компании.

Кроме того, в статье Money Today существует некоторая путаница с личностью вероятного похитителя. Сначала указывается, что это "Госпожа А", а дальше – везде "Господин А". Эта путаница может быть банальным обручением.

Китай и воровство технологий

Стоит отметить, что Китай имеет долгую и неприятную историю технологических краж. Различные его компании постоянно уличаются в том, что пытаются переманить работников таких компаний, как Apple, Google, General Electric, Intel, T-Mobile и огромного количества других.

Так, известно, что различные автомобильные бренды годами пытались украсть – иногда даже успешно – технологии Apple, которые американская компания разрабатывала для своего электромобиля.

У Google китайцы украли детали об аппаратном и программном обеспечении для искусственного интеллекта.

Страна также положила глаз на разработки в области медицины, нанотехнологий, текстиля, биоинженерии, протезов.

На самом деле список таких компаний, отраслей и стран, пострадавших от промышленного шпионажа Китая можно продолжать очень долго. Что касается SK hynix, то похищенная у нее информация принесла бы китайской компании огромную пользу, поскольку содержала данные о снижении уровня брака в производстве полупроводников.

Huawei до сих пор находится под санкциями США на ЕС из-за своей роли, которую она сыграла в шпионаже за правительствами и обычными гражданами по всему миру со стороны Китая, а также причастность к технологизации процессов шпионажа у себя на Родине. Она лишена доступа к знаниям о производстве чипов, а также осталась без многих ресурсов. На этом фоне, едва не обанкротившись несколько лет назад, она начала искать пути выхода из кризиса, найдя их в незаконных и неэтичных методах работы.

В прошлом году она выпустила новый смартфон (впервые с 5G со времен наложения санкций), который работает на чипе, точные характеристики которого до сих пор неизвестны, но его технологический уровень – 5 или 7 нанометров. Это весьма близко к современным стандартам, и непонятно, откуда компания взяла эту технологию. Также сообщалось, что Huawei тайно строит сеть заводов по производству полупроводников и даже смогла привлечь себе в помощь тайваньские компании.