Детали

Журналисты выяснили, что Huawei была единственным спонсором исследовательского конкурса, который с 2022 года присудил миллионы долларов и привлек сотни предложений от ученых. Некоторые из этих ученых работают в ведущих университетах США, которые запретили своим работникам сотрудничать с Huawei.

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По словам Кевина Вольфа, партнера юридической фирмы Akin, специализирующейся на экспортном контроле, эти исследования могут привести к инновациям, которые дадут Китаю преимущество как в оборонных контрактах, так и в коммерческих интересах. Фундация Optica, которая стоит за всем этим, разместила в интернете информацию о том, что она заинтересована в "высокочувствительных оптических сенсорах и детекторах", среди других категорий исследований.

Это плохой знак для престижного исследовательского фонда - анонимно принимать деньги от китайской компании, которая вызывает столько беспокойства правительства США по поводу национальной безопасности,

– говорит Джеймс Малвенон, оборонный подрядчик, который работал над вопросами безопасности исследований и является соавтором нескольких книг о промышленном шпионаже.

Люди, которые участвовали в исследовательском конкурсе в США, даже не знали об участии Huawei, считая, что деньги поступят от самостоятельной компании Optica. Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион долларов в год, и Optica не давала никаких указаний на то, что Huawei является источником этих денег.

Стоит отметить, что вся эта операция не выглядит незаконной, поскольку исследования, предназначенные для публикации, не подпадают под запрет. Huawei проводит подобные конкурсы в других частях мира, но там она это делает открыто, не прикрываясь сторонними компаниями.

Комментарии

Представитель Huawei сообщил Bloomberg, что компания и фонд Optica Foundation создали конкурс для поддержки глобальных исследований и содействия академической коммуникации, отметив, что он вроде бы остался анонимным, чтобы его не воспринимали как промоцию.

Генеральный директор Optica Лиз Роган в своем заявлении отметила, что многие доноры фонда "предпочитают оставаться анонимными" и что "в этой практике нет ничего необычного". Она также сказала, что весь совет директоров знал об участии Huawei и что все подписались под этим.

При этом агентство Bloomberg отметило, что конкурс, поддержанный Huawei, был единственным на сайте Optica, на котором не было перечня индивидуальных и корпоративных финансовых спонсоров. Все остальные свободно отмечали эту информацию.

Санкции

Последние несколько лет компания Huawei была ограничена рядом американских санкций. В США невозможно купить подавляющее большинство продуктов Huawei.

Все началось в 2019 году, когда президент Трамп подписал указ, который запрещал продажу и использование телекоммуникационного оборудования, что представляло "неприемлемые" риски для национальной безопасности. Тогда Трамп заявил, что "иностранные противники" используют пробелы в системе безопасности, которые в конечном итоге приведут к "потенциально катастрофическим последствиям".

В связи с этим компания столкнулась с многочисленными обвинениями в том, что она устанавливает бэкдоры в сетях своего оборудования с целью кражи данных, хотя доказательств фактической кражи нет, а сама компания отрицает эти обвинения. Huawei также обвиняли в использовании китайских шпионов для влияния на расследование, а документы, похоже, указывают на причастность Huawei к китайским усилиям по слежке не только за гражданами внутри своей страны, но и по всему миру.

Некоторые ожидал, что президент Байден отменит указ Трампа, когда срок его действия закончится в 2021 году, но он пошел в противоположном направлении. Мало того, что указ остается в силе, Байден подписал закон, который заблокировал получение компанией Huawei лицензии FCC, а также запретил американские инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая.