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Журналісти з'ясували, що Huawei була єдиним спонсором дослідницького конкурсу, який з 2022 року присудив мільйони доларів і залучив сотні пропозицій від науковців. Деякі з цих науковців працюють у провідних університетах США, які заборонили своїм працівникам співпрацювати з Huawei.

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За словами Кевіна Вольфа, партнера юридичної фірми Akin, що спеціалізується на експортному контролі, ці дослідження можуть привести до інновацій, які дадуть Китаю перевагу як в оборонних контрактах, так і в комерційних інтересах. Фундація Optica, яка стоїть за всім цим, розмістила в інтернеті інформацію про те, що вона зацікавлена в "високочутливих оптичних сенсорах і детекторах", серед інших категорій досліджень.

Це поганий знак для престижної дослідницької фундації — анонімно приймати гроші від китайської компанії, яка викликає стільки занепокоєння уряду США з приводу національної безпеки,

– каже Джеймс Малвенон, оборонний підрядник, який працював над питаннями безпеки досліджень і є співавтором кількох книг про промислове шпигунство.

Люди, які брали участь у дослідницькому конкурсі в США, навіть не знали про участь Huawei, вважаючи, що гроші надійдуть від самостійної компанії Optica. Призовий фонд конкурсу становить 1 мільйон доларів на рік, і Optica не давала жодних вказівок на те, що Huawei є джерелом цих грошей.

Варто зазначити, що вся ця операція не виглядає незаконною, оскільки дослідження, призначені для публікації, не підпадають під заборону. Huawei проводить подібні конкурси в інших частинах світу, але там вона це робить відкрито, не прикриваючись сторонніми компаніями.

Коментарі

Представник Huawei повідомив Bloomberg, що компанія і фонд Optica Foundation створили конкурс для підтримки глобальних досліджень і сприяння академічній комунікації, зазначивши, що він начебто залишився анонімним, щоб його не сприймали як промоцію.

Генеральна директорка Optica Ліз Роган у своїй заяві зазначила, що багато донорів фонду "воліють залишатися анонімними" і що "в цій практиці немає нічого незвичайного". Вона також сказала, що вся рада директорів знала про участь Huawei і що всі підписалися під цим.

При цьому агентство Bloomberg зазначило, що конкурс, підтриманий Huawei, був єдиним на сайті Optica, на якому не було переліку індивідуальних і корпоративних фінансових спонсорів. Всі інші вільно зазначали цю інформацію.

Санкції

Останні кілька років компанія Huawei була обмежена низкою американських санкцій. В США неможливо купити переважну більшість продуктів Huawei.

Усе почалося у 2019 році, коли президент Трамп підписав указ, який забороняв продаж і використання телекомунікаційного обладнання, що становило "неприйнятні" ризики для національної безпеки. Тоді Трамп заявив, що "іноземні супротивники" використовують прогалини в системі безпеки, які зрештою призведуть до "потенційно катастрофічних наслідків".

У зв'язку з цим компанія зіткнулася з численними звинуваченнями в тому, що вона встановлює бекдори в мережах свого обладнання з метою крадіжки даних, хоча доказів фактичної крадіжки немає, а сама компанія заперечує ці звинувачення. Huawei також звинувачували у використанні китайських шпигунів для впливу на розслідування, а документи, схоже, вказують на причетність Huawei до китайських зусиль зі стеження не лише за громадянами всередині своєї країни, а й по всьому світу.

Дехто очікував, що президент Байден скасує указ Трампа, коли термін його дії закінчиться у 2021 році, але він пішов у протилежному напрямку. Мало того, що указ залишається в силі, Байден підписав закон, який заблокував отримання компанією Huawei ліцензії FCC, а також заборонив американські інвестиції у високотехнологічні галузі Китаю.