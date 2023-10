Як зазначає джерело, китайська компанія знайшла союзників у кількох тайванських виробниках. Це вельми дивне партнерство з огляду на поточну політичну ситуацію.

Дивіться також Huawei таки змогла: компанія будує секретну мережу заводів з виробництва 5G-процесорів

Хто працює з Huawei

Компанії, що пішли на співпрацю з Huawei, в Україні невідомі, оскільки не є дуже медійними та популярними в усьому світі. Але джерело називає їх "ключовими технологічними фірмами" Тайваню.

Ось короткий список:

Topco Scientific Co.

Її дочірня компанія L&K Eng.

Cica-Huntek Chemical Technology.

United Integrated Services Co.

Але, мабуть, найголовніше питання в тому, чи замішана в цій таємній схемі TSMC, найбільший у світі виробник мікросхем, який тісно співпрацює зі США, щоб захистити свої технологічні таємниці від китайських військових та уряду. Джерела кажуть, що компанія не причетна.

Згідно з даними, всі чотири компанії свого часу були "життєво важливими" при будівництві найсучасніших заводів з виробництва напівпровідників на Тайвані, тому можна не сумніватися, що вони зможуть досягти тих же результатів у Китаї. Відомо, що Topco Scientific Co. є торговим посередником матеріалів для мікросхем, а Cica-Huntek Chemical Technology повідомила на своєму сайті, що виграла контракти на створення систем постачання хімічних речовин для двох китайських виробників мікросхем — Shenzhen Pensun Technology Co. і Pengxinwei IC Manufacturing Co., які минулого року були внесені США в чорний список. Нове розслідування довело співпрацю і з Huawei, а після запиту Bloomberg про коментар компанія видалила своє повідомлення про тендер.

Що робитимуть інші два заводи поки незрозуміло, але відомо також, що хтось із цієї четвірки забезпечить системи управління напівпровідниковими відходами.

А що ж не так?

Huawei уже має новий завод з виробництва мікросхем у Шеньчжені, який почала будувати в серпні цього року. Після появи на світ Kirin 9000S у США швидко заявили, що ця технологія точно походить зі США. Країна почала розслідування, щоб з'ясувати, як підсанкційна компанія змогла отримати обладнання й інструкції з виробництва, але наразі єдиний його висновок говорить лише про те, що Китай не може випускати свої нові чипи масово.

Дивіться також Розслідування США показує, що Китай все ж не може масово виробляти свої 7-нанометрові чипи

Однак проблема не лише в тому, що хтось порушив заборони передавши секретні дані та матеріали (адже поки що невідомо, чи участь тайванських компаній порушує американські санкції), а й у тому, що Китай повсякчас погрожує Тайваню війною, заявляючи, що рано чи пізно острів буде захоплено та включено до складу комуністичної країни. Однією з причин санкцій і торгової війни між США та Китаєм, є намагання перших стримати військовий розвиток другого та не допустити цієї війни. Допомагаючи Huawei обходити санкції, тайванські компанії постачають передові технології прямо в руки ворожому тоталітарному уряду, збільшуючи імовірність своєї поразки. Тут ще, звісно ж, можна згадати й по те, що найближчим китайським союзником є ще один санкційний рекордсмен – Росія.

Поки що SMIC, виробник напівпровідників, який серійно випускає Kirin 9000S, не може вийти за межі 7-нанометрової літографії, якщо не купить сучасне обладнання у таких компаній, як ASML (якій належить найсучасніша в світі технологія). Але ASML заборонено продаж устаткування в Китай.