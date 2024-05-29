Деталі справи

SK hynix має доступ до передових технологій DRAM та флешпам'яті. Зараз вона працює над пам'яттю HBM3e для графічних процесорів NVIDIA AI, GDDR7 VRAM для майбутніх споживчих графічних процесорів, а також співпрацює з TSMC для просування технології HBM4. Всі ці дані були б дуже важливими для Huawei, оскільки дали б їй можливість конкурувати в різних категоріях.

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Як повідомляється, працівник SK hynix роздрукував 3 000 сторінок секретної інформації перед тим, як перейти на роботу до Huawei. Тепер його судять у суді Південної Кореї.

Судячи з інформації, яка доступна в мережі, Huawei використовувала "неперевершені зарплатні пакети" як приманку, щоб переманити до себе потрібних людей, а також спонукати їх до крадіжки ключових технологій у їхніх поточних роботодавців.

Людина, яка звинувачується в крадіжці, залишилася анонімною в судових документах. Але ось, що відомо:

Це чоловік китайського походження, який згадується як "Пан А".

Він приєднався до корейської компанії у 2013 році і працював у відділі, що займається аналізом дефектів у напівпровідникових конструкціях.

У 2020 році він перейшов до Huawei, де працював керівником групи у відділі консультацій з бізнес-клієнтами до червня 2022 року.

У процесі зміни роботи він "зрозумів, що USB-накопичувач не може бути використаний для вилучення важливих даних з SK hynix через посилену систему безпеки". Тож натомість він роздрукував понад 3 000 аркушів паперу формату А4 і нібито передав їх компанії Huawei.

Пан А в'їхав до Південної Кореї наприкінці квітня цього року після двох років проживання за кордоном, після чого його затримала поліція. Він стверджує, що роздрукував дані лише для вивчення напівпровідників і не намагався їх передати в будь-якій формі.

Провина Huawei наразі під сумнівом

Варто зазначити, що в цій історії є кілька білих плям. Перш за все, нічого не відомо про докази в цій справі, які б свідчили про провину Huawei. Єдиним натяком, який дає джерело, є той факт, що працівник SK hynix перейшов на нову роботу в китайській компанії.

Крім того, в статті Money Today існує деяка плутанина з особою ймовірного викрадача. Спочатку вказується, що це "Пані А", а далі – всюди "Пан А". Ця плутанина може бути банальним одруком.

Китай і крадіжка технологій

Варто зазначити, що Китай має довгу й неприємну історію технологічних крадіжок. Різноманітні його компанії постійно викриваються в тому, що намагаються переманити працівників таких компаній, як Apple, Google, General Electric, Intel, T-Mobile та величезної кількості інших.

Так, відомо, що різні автомобільні бренди роками намагалися вкрасти – іноді навіть успішно – технології Apple, які американська компанія розробляла для свого електромобіля.

У Google китайці вкрали деталі про апаратне та програмне забезпечення для штучного інтелекту.

Країна також поклала око на розробки в галузі медицини, нанотехнологій, текстилю, біоінженерії, протезів.

Насправді список таких компаній, галузей і країн, що постраждали від промислового шпигунства Китаю можна продовжувати дуже довго. Що стосується SK hynix, то викрадена у неї інформація принесла б китайській компанії величезну користь, оскільки містила дані про зниження рівня браку у виробництві напівпровідників.

Huawei досі знаходиться під санкціями США на ЄС через свою роль, яку вона відіграла у шпигунстві за урядами та звичайними громадянами по всьому світу з боку Китаю, а також причетність до технологізації процесів шпигунства у себе на Батьківщині. Вона позбавлена доступу до знань про виробництво чипів, а також лишилася без багатьох ресурсів. На цьому фоні, ледь не збанкрутувавши кілька років тому, вона почала шукати шляхи виходу з кризи, знайшовши їх у незаконних і неетичних методах роботи.

Торік вона випустила новий смартфон (уперше з 5G з часів накладення санкцій), який працює на чипі, точні характеристики якого досі невідомі, але його технологічний рівень – 5 або 7 нанометрів. Це вельми близько до сучасних стандартів, і незрозуміло, звідки компанія взяла цю технологію. Також повідомлялося, що Huawei таємно будує мережу заводів з виробництва напівпровідників і навіть змогла залучити собі на допомогу тайванські компанії.