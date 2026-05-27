Про цей інцидент стало відомо завдяки публікації постраждалого користувача на платформі Reddit, на яку також звернуло увагу профільне видання Android Authority. Замість очікуваного флагмана у посилці виявився складаний пристрій від конкурентів.

Як звичайна покупка перетворилася на бюрократичне пекло?

Очікування новенького флагманського смартфона Google Pixel 10, купленого 9 травня, мало стати приємною подією, але принесло не радість від технологічної новинки, а справжній шок, коли пристрій дійшов до нового власника 14 травня.

Замість замовленого пристрою всередині коробки лежав гнучкий смартфон Motorola Razr 2025 року випуску. Разом із покупкою користувач планував скористатися послугою trade-in, щоб здати свій старий Pixel 7 і отримати хорошу знижку.

Програма trade-in – це послуга вигідного обміну, коли покупець віддає свій старий робочий гаджет продавцю, а його оціночну вартість зараховують як знижку на купівлю нового пристрою. Це позбавляє необхідності самостійно продавати старий телефон, але вимагає суворого дотримання термінів відправки.

Саме через цю часову обмеженість покупець опинився у пастці. Оскільки він отримав не той телефон, терміни для відправки його старого Pixel 7 почали стрімко спливати. Спроби вирішити проблему через службу підтримки Google перетворилися на справжнє випробування для нервової системи.

За словами покупця, представники компанії раз за разом повторювали стандартні шаблони про те, що розгляд питання триватиме від 24 до 72 годин, проте жодного реального вирішення ситуації так і не запропонували.

Людина по телефону повідомила мені, що мій 30-денний термін для обміну не буде поновлено, навіть якщо вони надішлють мені правильний телефон після закінчення 30 днів, і я втрачу суму за обмін,

– прокоментував користувач chaoabalone на Reddit.

Як це взагалі могло статися, не зрозумів. Один із коментаторів припустив, що хтось із учасників ланцюжка доставки міг підмінити пристрої перед доставкою. Інші користувачі Reddit висловили різні теорії, починаючи від плутанини на складі і закінчуючи крадіжкою кур'єром.

Які висновки можна зробити з цієї ситуації?

Цей випадок яскраво демонструє, що навіть технологічні гіганти рівня Google не застраховані від серйозних логістичних помилок. Проте найбільшою проблемою для споживача часто стає не сама помилка, а неповоротка й закрита система підтримки клієнтів, яка не здатна оперативно реагувати на нестандартні ситуації.

Для індустрії це важливий дзвіночок про те, що автоматизація та шаблонні відповіді підтримки можуть серйозно зашкодити репутації бренду. Коли клієнт стикається з проблемою, яка загрожує фінансовими втратами, йому потрібна жива допомога, а не обіцянки зачекати ще кілька днів.