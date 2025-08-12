Під час тестування, в якому взяв участь CEO "Київстар" Олександр Комаров, було успішно надіслано перші текстові повідомлення з мобільних телефонів через супутникову мережу. Нова технологія Starlink Direct to Cell призначена для забезпечення зв’язку у місцях, де відсутнє стільникове покриття, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram інформує 24 Канал.

Як працюватиме Starlink Direct to Cell?

Для її використання не потрібно купувати термінали чи інше спеціалізоване обладнання – достатньо мати звичайний 4G-смартфон із SIM-карткою або eSIM. Головною умовою для роботи сервісу є пряма видимість неба, щоб телефон міг встановити з'єднання із супутником.



Комаров та Федоров протестували Starlink Direct to Cell / Фото FEDOROV

У яких ситуаціях допоможе супутниковий зв'язок?

Starlink Direct to Cell стане незамінним помічником у багатьох критичних ситуаціях, з якими стикаються українці. Технологія забезпечить стабільний зв'язок у гірських районах, де традиційні мобільні мережі мають обмежене покриття. Під час стихійних лих, коли наземна інфраструктура може бути пошкоджена, супутниковий зв'язок залишиться активним.

Особливо важливою ця технологія стає в умовах воєнних дій, коли ворожі атаки можуть знищувати телекомунікаційну інфраструктуру. Знеструмлення, які регулярно відбуваються в Україні через ракетні обстріли, також не зможуть повністю ізолювати користувачів від зв'язку.

Україна стала однією з перших країн у світі, де впроваджується ця інновація, поряд із США, Канадою, Японією, Новою Зеландією та Австралією. Наразі система проходить етап бета-тестування, а повноцінний запуск для всіх користувачів запланований на осінь цього року.

Коли українці зможуть користуватися супутниковим зв'язком?

Наразі технологія Starlink Direct to Cell перебуває в активній фазі бета-тестування на території України. Інженери та спеціалісти проводять всебічну перевірку системи, оптимізують алгоритми підключення та тестують стабільність з'єднання в різних географічних умовах. Офіційний комерційний запуск технології заплановано на осінь поточного року.