Хто може продати авто в Дії і які документи потрібні?

Послуга має на меті усунути людський фактор та корупційні ризики під час перевірки авто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Якщо ви продаєте авто:

Виберіть послугу "Продати транспортний засіб" або натисніть "Продати автомобіль у меню техпаспорта";

Вкажіть договірну вартість автівки.

Внесіть дані про себе та ознайомтеся з проєктом договору.

Поділіться проєктом договору з покупцем через QR-код або посилання.

Послідовність дій для продажу авто в Дії / auto.bigmir.net



Якщо ви купуєте авто:

Відскануйте QR або перейдіть за посиланням, яке надасть продавець авто;

Ознайомтеся та погодьтеся з умовами продажу через Дію;

Виберіть номерний знак: залиште старий, змініть на новий чи замовте індивідуальний;

Зазначте, що ви ознайомилися з технічним станом, якісними характеристиками авто та погоджується із ціною;

Надайте згоду на перереєстрацію авто;

Виберіть версію техпаспорта: пластик та електронне свідоцтво в Дії чи тільки електронне свідоцтво в Дії;

Якщо вибрали пластик або новий НЗ, надайте дані для доставки Укрпоштою;

Оплатіть;

Ознайомтеся з проєктом договору та відправте на перевірку. Вона відбудеться автоматично засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Після успішної перевірки можна засвідчити договір Дія.Підписом, а потім обмінятися грошима та авто. Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто. Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти.

Скільки разів можна продати авто через Дію? За допомогою Дії можна переоформити легковий автомобіль, мотоцикл або мопед. За умови що це перший (і єдиний) продаж транспорту в році, бо в іншому разі виникає обов’язок сплати податку з цієї операції, який не поки адмініструється в Дії.

Яка вартість послуги?

Послугу сплачує покупець, а її вартість залежить від вибору опцій:

Послуга – 350 гривень;

Фізичний техпаспорт – 405 гривень (за цифровий платити не треба;

Комбінації для номерів – безоплатно або 360 гривень;

Доставка до вибраного відділення пошти.

Виготовлення пластикового техпаспорта триває протягом декількох днів. Після цього протягом 10 робочих днів його передадуть до пошти на доставку.

Нагадаємо, що реєстрація та переоформлення авто здійснюється також через сервісні центри МВС з перевіркою документів та отриманням нових номерів.

Щоб зареєструвати придбану автівку, необхідно звернутися у будь-який сервісний центр МВС (незалежно від місця реєстрації нового чи старого власника авто) із заявою та документами, які посвідчують особу заявника, а також документами, що підтверджують правомірність отримання транспортного засобу.