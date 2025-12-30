Як зміниться мінімальна пенсія у 2026 році?

Отримання мінімальної пенсії можливе за умови досягнення визначеного державою віку та наявності достатньої кількості страхового стажу, пише 24 Канал з посиланням на закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Згідно з законодавством, мінімальний розмір пенсії за віком для українців, які досягли 65-річного віку й мають достатньо стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) встановлюють на рівні:

40% мінімальної зарплати (у 2026 році це 3 458,8 гривні від 8 647 гривень нової "мінімалки");

від 8 647 гривень нової "мінімалки"); але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня це 2 595 гривень).

Зауважте! Якщо людина має меншу, ніж потрібно, кількість років сплати страхових внесків, мінімальний розмір пенсії за віком їй визначають у розмірі, пропорційному до наявного стажу, виходячи з прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Як у 2025 році відрізнялася мінімальна пенсія для працюючих пенсіонерів?

За даними Пенсійного фонду, у 2025 році мінімальні розміри виплат пенсіонерам залежать від того, припинили ті трудовий шлях, чи продовжують працювати.

Для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років і більше, які мають страховий стаж не менш як 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, мінімальна пенсія становить 3 758 гривень. Для тих отримувачів, чия виплата становить менш ніж 3 038 гривень, призначили щомісячну доплату до цієї суми.

Водночас для непрацюючих пенсіонерів діє інший мінімум – 2 361 гривня.

Які вимоги при виході на пенсію у 2026 році?

Для виходу на пенсію у 2026 році чоловіки й жінки мають володіти достатньою кількістю страхового стажу. За даними ПФУ, вимоги до нього з 1 січня будуть такими:

щонайменше 33 роки – для оформлення пенсії у 60 років;

– для оформлення пенсії у 60 років; від 23 до 32 років стажу – у 63 роки;

стажу – у 63 роки; від 15 до 22 років стажу – у 65 років.

У межах пенсійної реформи, вимоги до стажу для виходу на пенсію зростатимуть щороку.