Как пенсионер может получить эту доплату?

Чтобы оформить доплату за проживание в горной местности, нужно обратиться в ПФУ, сообщает "Юридический советник для ВПЛ".

Обратите внимание! На такую доплату теперь имеют право ВПЛ.

Вы сможете получить такую доплату, если:

прожили не менее полугода подряд или работали в течение этого периода в горном населенном пункте;

не находитесь за границей;

не платите ЕСВ в другом населенном пункте (исключением являются случаи, когда вы фактически проживаете в горном населенном пункте).

Указанную доплату могут отменить, если нарушены выше приведенные пункты. Или же гражданин находился за границей более 60 дней подряд в течение последних 3 месяцев. Но при условии, что это происходило без документально подтвержденных уважительных причин (например, из-за лечения, реабилитации или командировки).

Заметим, что предоставление этой доплаты стало возможным после вступления в силу постановления Кабмина. Речь идет о решении от 18 февраля 2026 года № 225.

Кто еще может получить доплату 20%?

Доплата 20% добавляется не только к пенсии. Также она начисляется на государственное пособие для семей с детьми. В частности, речь идет о поддержке, предоставляемой в связи с беременностью и родами.

Также такая поддержка предоставляется одиноким матерям. Она выплачивается и на детей, над которыми установлена опека и попечительство.

Заметим, что перечень потенциальных получателей этой доплаты широкий. Например, такие дочисления осуществляются и на временную государственную помощь детям, родители которых сейчас – уклоняются от уплаты алиментов.

Важно! На такую доплату в 2026 году имеют право получатели стипендии.