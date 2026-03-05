Кто может получить пенсию 25 тысяч гривен в Украине?

Размер пенсионной выплаты в частности рассчитывается по определенной формуле, о чем пишут в Пенсионном фонде.

Формула такова: П = Зп х Кс, где:

П – это размер пенсии, что отмечается именно в гривнах; Зп – заработная плата застрахованного лица, которая определена в соответствии со статьей 40 Закона, из которой исчисляется пенсия (также в гривнах); Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица, который определен в соответствии со статьей 25 Закона.

Напомним! Страховой стаж – это период, в течение которого человек подлежит обязательному государственному пенсионному страхованию и за который должны быть ежемесячно уплачены страховые взносы. Они должны быть не меньше, чем минимальный страховой взнос. Об этом сообщают в Государственной налоговой службе.

Именно от стажа зависит размер будущей пенсии. Например, чтобы получать пенсию в размере 25 тысяч гривен, украинец должен иметь следующие показатели:

зарплата в размере 100 тысяч гривен – при 25 годах страхового стажа;

заработная плата примерно 83 тысяч гривен - при 30 годах стажа;

около 71 тысяч гривен - при 35 годах;

примерно 62 тысяч гривен - при 40 годах.

Заметьте! Максимальная пенсия в Украине в начале 2026 году выросла до 25 950 гривен в месяц.

