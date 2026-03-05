Хто може отримати пенсію 25 тисяч гривень в Україні?

Розмір пенсійної виплати зокрема розраховується за певною формулою, про що пишуть у Пенсійному фонді.

Формула є такою: П = Зп х Кс, де:

П – це розмір пенсії, що зазначається саме у гривнях; Зп – заробітна плата застрахованої особи, яка визначена відповідно до статті 40 Закону, з якої обчислюється пенсія (також у гривнях); Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, який визначений відповідно до статті 25 Закону.

Нагадаємо! Страховий стаж – це період, протягом якого людина підлягає обов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який мають бути щомісяця сплачені страхові внески. Вони повинні бути не менші, ніж мінімальний страховий внесок. Про це повідомляють у Державній податковій службі.

Саме від стажу залежить розмір майбутньої пенсії. Наприклад, щоб отримувати пенсію у розмірі 25 тисяч гривень, українець повинен мати такі показники:

зарплата у розмірі 100 тисяч гривень – при 25 роках страхового стажу;

заробітна плата приблизно 83 тисяч гривень — при 30 роках стажу;

близько 71 тисяч гривень — при 35 роках;

приблизно 62 тисяч гривень — при 40 роках.

Зауважте! Максимальна пенсія в Україні на початку 2026 році виросла до 25 950 гривень на місяць.

Що ще слід знати українцям?