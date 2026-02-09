Які наслідки для енергетики Києва після останніх атак Росії?

Про те, чому попри удари на заході країни страждає Київ, розповів 24 Каналу Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Експерт пояснює, що Росію не дуже цікавить захід України, проте саме звідти йде експорт електроенергії на центральні та східні області. Щоб обмежити імпорт, а водночас кількість світла в Києві, ворог завдає ударів по відповідним АЕС. Йдеться про Рівненьку та Хмельницьку. А також про Добротвірську та Бурштинську ТЕС.

Ці ТЕС виконують ще й балансуючу роль в енергосистемі. Таким чином, останній масований удар Росії це не лише атака на захід, але й на всю Україну,

– каже Омельченко.

Експерт зазначає, що в Києві ситуація навіть гірша, ніж на заході. Там за добу світло є від 1,5 до 2 годин загалом. Хоча атакували під час останнього обстрілу безпосередньо об'єкти Західної України.

Коли Києву чекати покращення в енергетиці?

Водночас експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук наголошує, що ціль ворага – каскадна аварія та повний блекаут, що може статися через постійне зниження та підвищення потужностей АЕС.

В Києві ворог розбив так званий "енергетичний вузол", тобто внутрішніх виробників електроенергії, електричні підстанції, які з'єднують високовольтні мережі та інші. Це і призвело до дефіциту у столиці,

– каже Корольчук.

Експерт додає, що навіть за можлтивості збільшувати потужність АЕС – ситуація не покращилася б, адже розбиті об'єкти, що передають електроенергію.

Тож ситуація в Києві залишається найгіршою і навіть з початком весни ситуація для столиці суттєво не покращиться.

Принаймні до середини березня про якесь покращення в столиці говорити не варто. Електроенергію подаватимуть точно більше, аніж 2 години, якщо не буде нових атак,

– пояснив експерт.

Корольчук зокрема каже, що українська енергосистема втратила можливість до регенерування та відновлення. А основне питання вже не в обладнанні та ресурсах, а в тому, що потрібно будувати нові об'єкти на заміну знищеним.

Як держава допомагає українцям?

Нещодавно Юлія Свириденко повідомила, що планується контроль за перерахунком платіжок, щоб українці не платили за невикористані комунальні послуги.

Зокрема з початку 2026 року на енергетику країни зафіксовано 217 атак, тож уряд шукає варіанти всебічної підтримки громадян, зокрема енергетиків, які працюють цілодобово.