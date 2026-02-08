Скільки зарядних станцій купили українці?

Цікаво, що 62% ринку припадало саме на EcoFlow. Про це Delo.ua повідомив співзасновник DroneUA Валерій Яковенко.

Експерт розповів, що навіть у сильні морози за температури мінус 10 – 15 градусів Київ споживає близько 2 гігавати.

Тобто це на цілий гігават менше, аніж потенційна сукупна потужність, яка вже є у власників домашніх і бізнес зарядних станцій.

У періоди між піками попиту найпопулярнішими залишаються системи з місткістю 256 – 1 000 ват-годин передусім для користувачів і домогосподарств. Під час блекаутів пріоритет зміщується на потужніші рішення по 1 000 – 2 000 ват-годин, які можуть забезпечити резервне живлення для дому.

Натомість бізнес частіше обирає енергонезалежні системи великої місткості до 90 кіловат-годин, нерідко поєднуючи їх із власними генераторами. За словами Яковенка, насамперед це роблять з метою підтримки критично важливої інфраструктури, зокрема в ІТ-секторі, а також для облаштування робочих просторів – у меншому обсязі.

Увесь період, котрий ми сьогодні аналізуємо, – це період підвищеного попиту. Ми почали енергетичний напрямок у 2021 році й відчували системне зростання ринку протягом 2022 року – до 10 жовтня, коли стався перший пік споживання енергонезалежних технологій,

– розповів експерт.

Які ціни на зарядні станції?

Яковенко каже, що ціни на прилади не змінилися, однак через енергетичну кризу та постійні ворожі атаки на ринку з'явилося чимало спекулянтів. Нові партії техніки часто швидко викуповують, аби потім перепродати з великою націнкою.

Окремі позиції дорожчають на 20 – 30% через дефіцит виробництва й тривалу морську логістику. Інколи у вартість закладають авіадоставку, але навіть такі моделі стають об'єктом спекуляцій на тлі підвищеного попиту.

Експерт додав, що серед EcoFlow найбільший попит протягом року мають зарядні станції в ціновому діапазоні 20 – 30 тисяч гривень.

У періоди ажіотажу зростають продажі дорожчих моделей по 50 – 80 тисяч гривень, переважно через більшу частку станцій вищої потужності.

Що відомо про генератори для бізнесу?