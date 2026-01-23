Скільки енергії накопичують українці у своїх домівках?

За даними дослідження Українського інституту майбутнього, яке провів експерт Станіслав Ігнатьєв разом із постачальниками обладнання, сукупна потужність домашніх акумуляторних систем у квартирах та будинках українців наблизилася до 0,5 гігавата. При цьому мова йде не про компактні павербанки, а про повноцінні зарядні станції типу EcoFlow чи його аналогів. Про це Ігнатьєв розповів виданню "Еспресо" в інтерв’ю.

За словами експерта, така сумарна потужність порівнянна з половиною потужності одного енергоблока атомної електростанції. Різниця полягає лише в тому, що ця енергія розподілена між тисячами домогосподарств по всій країні.

Промисловість не відстає

Водночас стрімкий розвиток демонструє й комерційний сектор енергонакопичення. Особливий поштовх цьому напрямку надали аукціони "Укренерго" на допоміжні послуги, які стартували у 2025 році. Ці аукціони передбачають надання послуг із балансування та регулювання частоти в енергетичній системі.

За останній час в Україні запустили промислові накопичувачі електроенергії загальною потужністю 282 мегавати.

Основні потужності зосереджені у Львівській, Київській (без урахування столиці), Дніпропетровській та частково Чернігівській областях.

Лідером за обсягами введення став ДТЕК, реалізувавши близько 200 мегават у різних регіонах держави.

Плани на майбутнє

Прогнози на 2026 рік ще більш оптимістичні – очікується, що загальна потужність промислових систем накопичення досягне 600 мегаватів. Ці системи інтегровані в об'єднану енергосистему країни та виконують важливу функцію її стабілізації.

Принцип роботи накопичувачів базується на ефективному використанні періодів надлишку електроенергії. Вони акумулюють електрику в години низького споживання – вночі або вдень – і повертають її в мережу під час пікового навантаження вранці та ввечері.

Станіслав Ігнатьєв підкреслив актуальність таких систем в умовах пошкоджень інфраструктури "Укренерго" та обласних енергопостачальних компаній, коли доставка електроенергії споживачам ускладнена. Накопичувачі купують енергію за низькою ціною в години профіциту і віддають її в періоди дефіциту.

Саме тому бізнес-сектор, зокрема роздрібна торгівля, логістичні центри та поштові оператори, які встановлюють сонячні електростанції на дахах своїх об'єктів, майже завжди доповнюють їх системами зберігання енергії. Це дозволяє максимально ефективно використовувати вироблену електроенергію та забезпечувати безперебійність роботи.