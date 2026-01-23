Сколько энергии накапливают украинцы в своих домах?

По данным исследования Украинского института будущего, которое провел эксперт Станислав Игнатьев вместе с поставщиками оборудования, совокупная мощность домашних аккумуляторных систем в квартирах и домах украинцев приблизилась к 0,5 гигаватта. При этом речь идет не о компактных павербанки, а о полноценных зарядные станции типа EcoFlow или его аналогов. Об этом Игнатьев рассказал изданию "Эспрессо" в интервью.

Смотрите также Ремонт может занять недели: что чаще всего ломается в зарядных станциях и как этого не допустить

По словам эксперта, такая суммарная мощность сопоставима с половиной мощности одного энергоблока атомной электростанции. Разница заключается лишь в том, что эта энергия распределена между тысячами домохозяйств по всей стране.

Промышленность не отстает

В то же время стремительное развитие демонстрирует и коммерческий сектор энергонакопления. Особый толчок этому направлению дали аукционы "Укрэнерго" на вспомогательные услуги, которые стартовали в 2025 году. Эти аукционы предусматривают предоставление услуг по балансировке и регулированию частоты в энергетической системе.

За последнее время в Украине запустили промышленные накопители электроэнергии общей мощностью 282 мегаватта.

Основные мощности сосредоточены во Львовской, Киевской (без учета столицы), Днепропетровской и частично Черниговской областях.

Лидером по объемам ввода стал ДТЭК, реализовав около 200 мегаватт в разных регионах государства.

Смотрите также Украинцам советуют иметь запас воды и продуктов: на какой срок рассчитывать

Планы на будущее

Прогнозы на 2026 год еще более оптимистичны – ожидается, что общая мощность промышленных систем накопления достигнет 600 мегаватт. Эти системы интегрированы в объединенную энергосистему страны и выполняют важную функцию ее стабилизации.

Принцип работы накопителей базируется на эффективном использовании периодов избытка электроэнергии. Они аккумулируют электричество в часы низкого потребления – ночью или днем – и возвращают ее в сеть во время пиковой нагрузки утром и вечером.

Станислав Игнатьев подчеркнул актуальность таких систем в условиях повреждений инфраструктуры "Укрэнерго" и областных энергоснабжающих компаний, когда доставка электроэнергии потребителям затруднена. Накопители покупают энергию по низкой цене в часы профицита и отдают ее в периоды дефицита.

Именно поэтому бизнес-сектор, в частности розничная торговля, логистические центры и почтовые операторы, которые устанавливают солнечные электростанции на крышах своих объектов, почти всегда дополняют их системами хранения энергии. Это позволяет максимально эффективно использовать произведенную электроэнергию и обеспечивать бесперебойность работы.