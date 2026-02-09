Що було ціллю ворога?

Та справжньою ціллю Росії був власне не Захід країни сам по собі, а його значення для енергетики в цілому, розповів 24 Каналу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Дивіться також Понад тисяча будинків без опалення: де найскладніша ситуація в Україні

Росію не дуже хвилює захід України. Але питання у тому, що із заходу країни до центру на сходу йде імпорт електроенергії у великих обсягах й також видається потужність від Рівненської та Хмельницької АЕС,

– пояснив експерт.

Тому, на думку Омельченка, Росія й б'є по енергооб'єктах у західних регіонах, щоб обмежити імпорт та передачу електроенергії від атомних станцій.

Які об'єкти опинилися під ударом?

Окрім об'єктів передачі електроенергії, Росія атакувала теплові електростанції у Львівській та Івано-Франківській області:

Добротвірську ТЕС;

Бурштинську ТЕС.

За словами експерта, ці теплові станції важливі для енергосистеми всієї країни, а не лише Заходу, адже виконують балансуючу роль.

Таким чином, останній масований удар Росії це не лише атака на захід, але й на всю Україну,

– наголосив Омельченко.

Водночас експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук додав, що ворог також атакував Ладижинську ТЕС. Наразі пошкодження поки складно оцінити, але є сподівання, що все-таки вдасться відновити роботу станцій.

Чому підстанція "Західноукраїнська" постраждала, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС? Бо усі ці об'єкти беруть участь в балансуванні енергосистеми,

– погоджується з колегою Корольчук.

Також атаковані станції вкрай важливі для споживачів в західних регіонах, оскільки покривають потреби в електриці жителів Львівщини, Івано-Франківщини тощо.

Важливо! Усі великі ТЕС, атомні електростанції та ГЕС працюють в об'єднаній енергосистемі України. Вони подають електроенергію в загальну мережу.

Що відомо про атаку 7 лютого?