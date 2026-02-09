Что было целью врага?

И настоящей целью России был собственно не Запад страны сам по себе, а его значение для энергетики в целом, рассказал 24 Каналу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Россию не очень волнует запад Украины. Но вопрос в том, что с запада страны в центр на восток идет импорт электроэнергии в больших объемах и также выдается мощность от Ровенской и Хмельницкой АЭС,

– пояснил эксперт.

Поэтому, по мнению Омельченко, Россия и бьет по энергообъектам в западных регионах, чтобы ограничить импорт и передачу электроэнергии от атомных станций.

Какие объекты оказались под ударом?

Кроме объектов передачи электроэнергии, Россия атаковала тепловые электростанции во Львовской и Ивано-Франковской областях:

Добротворскую ТЭС;

Бурштынскую ТЭС.

По словам эксперта, эти тепловые станции важны для энергосистемы всей страны, а не только Запада, ведь выполняют балансирующую роль.

Таким образом, последний массированный удар России это не только атака на запад, но и на всю Украину,

– подчеркнул Омельченко.

В то же время эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук добавил, что враг также атаковал Ладыжинскую ТЭС. Сейчас повреждения пока сложно оценить, но есть надежда, что все-таки удастся восстановить работу станций.

Почему подстанция "Западноукраинская" пострадала, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС? Потому что все эти объекты участвуют в балансировке энергосистемы,

– соглашается с коллегой Корольчук.

Также атакованные станции крайне важны для потребителей в западных регионах, поскольку покрывают потребности в электричестве жителей Львовщины, Ивано-Франковской области и тому подобное.

Важно! Все крупные ТЭС, атомные электростанции и ГЭС работают в объединенной энергосистеме Украины. Они подают электроэнергию в общую сеть.

