Что было целью врага?
И настоящей целью России был собственно не Запад страны сам по себе, а его значение для энергетики в целом, рассказал 24 Каналу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Россию не очень волнует запад Украины. Но вопрос в том, что с запада страны в центр на восток идет импорт электроэнергии в больших объемах и также выдается мощность от Ровенской и Хмельницкой АЭС,
– пояснил эксперт.
Поэтому, по мнению Омельченко, Россия и бьет по энергообъектам в западных регионах, чтобы ограничить импорт и передачу электроэнергии от атомных станций.
Какие объекты оказались под ударом?
Кроме объектов передачи электроэнергии, Россия атаковала тепловые электростанции во Львовской и Ивано-Франковской областях:
- Добротворскую ТЭС;
- Бурштынскую ТЭС.
По словам эксперта, эти тепловые станции важны для энергосистемы всей страны, а не только Запада, ведь выполняют балансирующую роль.
Таким образом, последний массированный удар России это не только атака на запад, но и на всю Украину,
– подчеркнул Омельченко.
В то же время эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук добавил, что враг также атаковал Ладыжинскую ТЭС. Сейчас повреждения пока сложно оценить, но есть надежда, что все-таки удастся восстановить работу станций.
Почему подстанция "Западноукраинская" пострадала, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС? Потому что все эти объекты участвуют в балансировке энергосистемы,
– соглашается с коллегой Корольчук.
Также атакованные станции крайне важны для потребителей в западных регионах, поскольку покрывают потребности в электричестве жителей Львовщины, Ивано-Франковской области и тому подобное.
Важно! Все крупные ТЭС, атомные электростанции и ГЭС работают в объединенной энергосистеме Украины. Они подают электроэнергию в общую сеть.
Что известно об атаке 7 февраля?
В ночь на 7 февраля российские войска совершили очередную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. В компании ДТЭК сообщили, что в результате ударов серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Эта атака стала уже десятой масштабной атакой на ТЭС начиная с октября 2025 года.
Министр энергетики Денис Шмыгаль уточнил, что противник целился по высоковольтным подстанциям и магистральным воздушным линиям электропередач напряжением 750 и 330 кВ, которые являются ключевыми элементами национальной энергосети.
Во время обстрела получили также поражения объекты генерации на западе страны – Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области и Добротворская ТЭС во Львовской области. Вследствие этого в ряде регионов западной Украины возникли аварийные отключения электроэнергии.