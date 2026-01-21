Незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна пояснила 24 Каналу, що Росія продовжує вести розвідку об'єктів навколо АЕС й атакує енергетичну інфраструктуру, бо давно перетнула всі червоні лінії щодо ядерної безпеки.

Як Україна захищає АЕС від атак та блекаутів?

Три АЕС з потужністю 7,6 ГВт забезпечують майже 70% з 11 ГВт встановленої потужності, тоді як потреба через морози становить 18 ГВт.

В нас шалений дефіцит – навіть 7 великих енергоблоків АЕС не вистачає для покриття споживання. Росіяни вже влучали в ключові підстанції для видачі потужності АЕС – це відбулося 23 листопада 2022 року,

– сказала Кошарна.

Через одночасне влучання в ключові підстанції Укренерго на магістральних мережах, поєднаних з АЕС, спрацював аварійний захист і блоки зупинилися. Близько 6 тисяч МВт випало з енергосистеми, відбувся класичний блекаут з розпадом на острови та від'єднанням від європейської енергосистеми.

Укренерго за 14 годин з'єднало ці острови в об'єднану енергосистему. Після цього жодного такого блекауту не було.

"Росія зараз прагне зробити блекаут. Але після 2022 року Укренерго побудувало бетонні захисні споруди на ключових трансформаторних підстанціях на магістральних мережах. Хоча ці бетонні споруди проєктувалися проти дронів, вони витримують навіть удари крилатих ракет. Безумовно, балістику не витримують", – пояснила Кошарна.

Де проходять червоні лінії ядерної безпеки для Росії?

Росіяни вивчають ступінь захисту всіх підстанцій, але після останньої атаки не досягли мети саме через захист магістральних підстанцій у більшості областей, пов'язаних з АЕС.

Щодо Чорнобильської АЕС – це не перший блекаут. Останній був 1 жовтня 2025 року на 3 години, а до цього в березні 2022 року після обстрілів та пошкодження ліній Укренерго підприємства зони працювали на резервних дизель-генераторах, поки не домовилися з Білоруссю про приєднання до білоруської енергосистеми до закінчення окупації наприкінці березня. Потім Укренерго приєднало зону.

ЧАЕС зупинена в грудні 2000 року, відпрацьоване ядерне паливо вивезено в сховища – одне басейнового типу, інше введено в експлуатацію у 2016 році. Є новий безпечний конфайнмент, підприємство поводження з РАВ та центральне сховище відпрацьованого ядерного палива, що потребує електроенергії для роботи систем безпеки та датчиків.

Вони неодноразово обстрілювали джерело нейтронів у Харкові, підприємства з поводження з радіоактивними відходами, що утворюються не лише в атомній промисловості. Навіть науково-дослідний реактор у Києві обстрілювали – це було у 2022 році. Тому Росія – держава-терорист,

– зазначила Кошарна.

