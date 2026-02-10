Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк розповів 24 Каналу, чи зможе Київ у лютому 2026 року повернутись до стабільних графіків відключення. Крім того, він зазначив, що варто бути готовими до перевантаження мереж.
Якими будуть відключення світла у Києві?
Святослав Павлюк вважає, що у Києві будуть аварійні відключення, адже, з огляду на пошкодження та постійну потребу в електроенергії, система може часто ламатись.
Важливо! Володимир Зеленський після наради з Юлією Свириденко повідомив про запуск і розширення програм підтримки громадян та громад, зокрема для забезпечення автономного енергоживлення. Уряд спростить закупівлю генераторів для ОСББ та розширить допомогу власникам приватних будинків.
Крім того, окупанти можуть і далі завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури у столиці.
Різні пошкодження на підстанціях мають різний період ремонту. Якщо вони умовно невеликі, то полагодити можна все за 3 – 5 днів. Якщо пошкодження істотні, то ремонт може зайняти 10 – 15 днів,
– сказав експерта з енергетики.
Також місто може потребувати заміни трансформаторів. Це нелегко, адже росіяни вже вивели чимало з ладу. Може знадобитись багато часу, щоб виготовити та привести нове обладнання.
За словами Святослава Павлюка, відновлення енергетики Києва потребує багато ресурсів. Зокрема і фахівців, які зараз працюють практично цілодобово.
Відключення світла: останні новини
Через пошкодження ключових електростанцій і підстанцій, у столиці виник гострий дефіцит електроенергії. Ситуація там навіть складніша, ніж у західних регіонах. За оцінками експертів, помітного поліпшення в Києві не варто очікувати щонайменше до середини березня 2026 року, якщо не буде нових атак.
Попри заяви, що Захід України не є пріоритетною ціллю Росії, саме по цьому регіону ворог завдав останнього масованого удару. Пошкодження ТЕС і ключової підстанції, яка з'єднує мережі АЕС та забезпечує імпорт з ЄС, вплинуло не лише на захід, а й на всю енергосистему країни.
В Укренерго зазначають, що споживання електроенергії зросло через похолодання та атаки Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Одещині. Фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи й закликають громадян ощадливо користуватися електроенергією.