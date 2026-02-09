Що буде з графіками відключень?
Деталі в ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Експерт припустив, коли ситуація могла б покращитися.
Нещодавно під ударами ворога опинилися Добротвірська та Бурштинська ТЕС, що на Львівщині та Івано-Франківщині.
Окрім того, росіяни атакували одну із найбільших підстанцій – "Західноукраїнську" (750 кіловольт), що об'єднує мережі Хмельницької та Рівненської АЕС, балансує західний регіон і забезпечує імпорт з ЄС.
Зверніть увагу! Усі великі теплові електростанції, атомні та гідроелектростанції працюють в об'єднаній системі й подають електричну енергію в загальну мережу. Тож остання масована атака вплинула на всю Україну.
За оцінкою Омельченка, ситуація зі світлом, зокрема у Львові, Івано-Франківську тощо, може покращитися після ремонту об'єктів, а також разом із потеплінням у західних областях.
До слова, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що ситуація в місті складна, однак значно краща, аніж у столиці.
Яка ситуація в енергосистемі?
Напередодні міністр енергетики Денис Шмигаль попереджав, що ворог готується до нових ударів по енергетиці вже найближчим часом. Ба більше, графіки відключень можуть стати жорсткішими.
Ексклюзивно для 24 Каналу виконавчий директор Асоціації "Енерегоефективні міста України" Святослав Павлюк розповів, що обмеження споживання електроенергії діятимуть і влітку.