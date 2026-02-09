Что будет с графиками отключений?
Детали в эксклюзивном комментарии в эксклюзивном комментарии 24 Канала объяснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Эксперт предположил, когда ситуация могла бы улучшиться.
Недавно под ударами врага оказались Добротворская и Бурштынская ТЭС, что на Львовщине и Ивано-Франковщине.
Кроме того, россияне атаковали одну из крупнейших подстанций – "Западноукраинскую" (750 киловольт), которая объединяет сети Хмельницкой и Ровенской АЭС, балансирует западный регион и обеспечивает импорт из ЕС.
Обратите внимание! Все крупные тепловые электростанции, атомные и гидроэлектростанции работают в объединенной системе и подают электрическую энергию в общую сеть. Поэтому последняя массированная атака повлияла на всю Украину.
По оценке Омельченко, ситуация со светом, в частности во Львове, Ивано-Франковске и т.д., может улучшиться после ремонта объектов, а также вместе с потеплением в западных областях.
К слову, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ситуация в городе сложная, однако значительно лучше, чем в столице.
Какая ситуация в энергосистеме?
Накануне министр энергетики Денис Шмыгаль предупреждал, что враг готовится к новым ударам по энергетике уже в ближайшее время. Более того, графики отключений могут стать более жесткими.
Эксклюзивно для 24 Канала исполнительный директор Ассоциации "Энерегоэффективные города Украины" Святослав Павлюк рассказал, что ограничение потребления электроэнергии будут действовать и летом.