Про деталі цих рішень та механізм дій Кабміну для надання належної допомоги українцям розповів президент України.

Читайте також Субсидія на тверде паливо і скраплений газ у 2026 році: кому компенсують витрати

Які програми підтримки погодив президент?

За його словами, Уряд має зробити відчутно доступнішими закупівлі ОСББ нового обладнання. Йдеться про генератори та іншу техніку, яка необхідна в умовах дефіциту електрики. Плануються й інші механізми надання допомоги.

Буде розширено й можливості програми підтримки власників приватних будинків для автономного енергоживлення,

– повідомив Зеленський.

Він додав, що урядовці невдовзі мають представити всі подробиці нових програм.

До того ж прем'єр-міністерка доповіла про хід виконання програм підтримки населення. Так, майже 20 тисяч ФОПів уже подали заявки на виплати для ремонту та утримання генераторів.

Водночас програма пільгових кредитів під 0% на купівлю генераторів досягла обсягу 500 мільйонів гривень і продовжить зростати, коштів достатньо, запевнив Зеленський. Підсумки інших програм включають наступні дані:

цього тижня програма "пакунків тепла" (зокрема в Києві) вийде на рівень 40 тисяч наборів;

близько 400 тисяч українців з найнижчим рівнем доходів отримали по 6500 гривень адресної зимової допомоги;

програма зимової підтримки виявилася ефективною: допомогу вже отримали 17,8 мільйонів людей.

Усі ефективні програми підтримки будемо продовжувати,

– резюмував президент.

Повідомлялося також про те, що перші виплати та пільгові кредити на подолання енергетичної кризи вже отримали як домогосподарства, так і бізнес. За програмою "5-7-9%" опрацьовано 115 із 176 поданих заявок – загальна сума фінансування для підприємств та ОСББ сягає мільярдів гривень.

У якому стані енергетика після обстрілів?