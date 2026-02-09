О деталях этих решений и механизме действий Кабмина для оказания надлежащей помощи украинцам рассказал президент Украины.
Какие программы поддержки согласовал президент?
По его словам, Правительство должно сделать ощутимо доступными закупки ОСМД нового оборудования. Речь идет о генераторах и другой технике, которая необходима в условиях дефицита электричества. Планируются и другие механизмы оказания помощи.
Будет расширены и возможности программы поддержки владельцев частных домов для автономного энергопитания,
– сообщил Зеленский.
Он добавил, что чиновники вскоре должны представить все подробности новых программ.
К тому же премьер-министр доложила о ходе выполнения программ поддержки населения. Так, почти 20 тысяч ФЛП уже подали заявки на выплаты для ремонта и содержания генераторов.
В то же время программа льготных кредитов под 0% на покупку генераторов достигла объема 500 миллионов гривен и продолжит расти, средств достаточно, заверил Зеленский. Итоги других программ включают следующие данные:
- на этой неделе программа "пакетов тепла" (в частности в Киеве) выйдет на уровень 40 тысяч наборов;
- около 400 тысяч украинцев с самым низким уровнем доходов получили по 6500 гривен адресной зимней помощи;
- программа зимней поддержки оказалась эффективной: помощь уже получили 17,8 миллионов человек.
Все эффективные программы поддержки будем продолжать,
– резюмировал президент.
Сообщалось также о том, что первые выплаты и льготные кредиты на преодоление энергетического кризиса уже получили как домохозяйства, так и бизнес. По программе "5-7-9%" обработано 115 из 176 поданных заявок – общая сумма финансирования для предприятий и ОСМД достигает миллиардов гривен.
В каком состоянии энергетика после обстрелов?
В ночь на 7 февраля Россия провела очередную массированную атаку на энергосистему Украины. По данным ДТЭК, серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций.
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что основными целями стали высоковольтные подстанции и магистральные линии – ключевые элементы объединенной энергосети страны.
Удары также пришлись на генерацию, в частности пострадали Бурштынская ТЭС и Добротворская ТЭС. А самая сложная ситуация с теплоснабжением сейчас в Киеве – более 1400 многоэтажек столицы остаются без отопления.