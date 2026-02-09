О деталях этих решений и механизме действий Кабмина для оказания надлежащей помощи украинцам рассказал президент Украины.

Читайте также Субсидия на твердое топливо и сжиженный газ в 2026 году: кому компенсируют расходы

Какие программы поддержки согласовал президент?

По его словам, Правительство должно сделать ощутимо доступными закупки ОСМД нового оборудования. Речь идет о генераторах и другой технике, которая необходима в условиях дефицита электричества. Планируются и другие механизмы оказания помощи.

Будет расширены и возможности программы поддержки владельцев частных домов для автономного энергопитания,

– сообщил Зеленский.

Он добавил, что чиновники вскоре должны представить все подробности новых программ.

К тому же премьер-министр доложила о ходе выполнения программ поддержки населения. Так, почти 20 тысяч ФЛП уже подали заявки на выплаты для ремонта и содержания генераторов.

В то же время программа льготных кредитов под 0% на покупку генераторов достигла объема 500 миллионов гривен и продолжит расти, средств достаточно, заверил Зеленский. Итоги других программ включают следующие данные:

на этой неделе программа "пакетов тепла" (в частности в Киеве) выйдет на уровень 40 тысяч наборов;

около 400 тысяч украинцев с самым низким уровнем доходов получили по 6500 гривен адресной зимней помощи;

программа зимней поддержки оказалась эффективной: помощь уже получили 17,8 миллионов человек.

Все эффективные программы поддержки будем продолжать,

– резюмировал президент.

Сообщалось также о том, что первые выплаты и льготные кредиты на преодоление энергетического кризиса уже получили как домохозяйства, так и бизнес. По программе "5-7-9%" обработано 115 из 176 поданных заявок – общая сумма финансирования для предприятий и ОСМД достигает миллиардов гривен.

В каком состоянии энергетика после обстрелов?