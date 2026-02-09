Кто может получить субсидию на отопление?

Детали объяснили на сайте "Бухгалтер 911". Помощь назначают раз в год – после личного обращения граждан.

Право на получение такой жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые законно находятся на территории страны.

Назначение осуществляют с учетом совокупного дохода семьи за предыдущий календарный год. Размер помощи определят индивидуально, однако минимальная норма твердого топлива – 2 тонны в год.

По данным Пенсионного фонда Украины, обратиться можно онлайн или лично:

в сервисный центр ПФУ, сельский, поселковый и городской совет, ЦПАУ;

через веб-портал электронных услуг ПФУ, веб-сайт Минсоцполитики, портал Дия.

Обратите внимание! В то же время домохозяйство может получать субсидию на жилищно-коммунальные услуги, в частности электроэнергию, газ для приготовления пищи, вывоз мусора, водоснабжение и тому подобное.

Кроме того, стоит подготовить пакет документов:

заявление и декларацию установленного образца; договор найма аренды жилья (при наличии); копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии); справку о доходах (если в декларации указаны доходы, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе или ПФУ).

Что еще стоит знать о субсидиях?