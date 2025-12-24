Кому могут отказать в субсидии?
Если человек не соответствует установленным требованиям или нарушает условия получения, в субсидии могут отказать или прекратить ее начисление. Подробнее объясняет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
В комментарии УНИАН председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, что в 2026 году порядок оформления жилищных субсидий не изменится.
Их начисляют, учитывая доход семьи и средний размер платежей за жилищно-коммунальные услуги, а оформить помощь можно через пенсионный фонд, ЦНАП или онлайн – через портал Дія.
В то же время существуют условия и ограничения, при которых субсидию могут не назначить:
- кто-то из прописанных в жилье членов семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен (кроме расходов на лечение и случая, когда за полгода перед покупкой нового жилья продали другое);
- кто-то из членов семьи имеет депозит в размере более 100 тысяч гривен;
- кто-то из членов семьи покупал валюту на общую сумму в размере 50 тысяч гривен в течение года перед обращением;
- не вернули излишне выплаченную субсидию за предыдущие периоды;
- в составе семьи есть неплательщик алиментов в течение более 3 месяцев;
- кто-то из членов семьи владеет более чем одним жилым помещением (кроме жилья на ВОТ или жилья, принадлежащего человеку на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности);
- общая площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а частного дома – 230 квадратных метров (кроме жилых помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей);
- один из членов семьи имеет в собственности авто в возрасте до 5 лет (кроме мопеда и прицепа) или более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет.
Кроме того, в получении субсидии также могут отказать, если один из членов семьи уехал за границу. "В этом случае человек должен подтвердить, что не работает за рубежом, и предоставить соответствующие документы", – говорит эксперт.
Если другие родственники остались в Украине, претендовать на субсидию можно, но все зависит от конкретного состава семьи. В частности, супругам часто могут отказать, если один из партнеров выехал за границу.
Относительно детей, решающими являются их возраст и место регистрации – если совершеннолетние дети находятся за границей, важно, прописаны ли они с родителями.
Прописка напрямую влияет на получение субсидии. Хотя нас уверяли, что это пережиток советских времен,
– говорит Попенко.
Как оформить субсидию в 2026 году?
Субсидия предоставляется лицам из состава домохозяйства, если они платят за коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж.
Его рассчитывают индивидуально для каждого домохозяйства, что зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека.
Сейчас действует упрощенный механизм – без сбора справок и заполнения декларации. Заявитель может подать обращение, а заявление и декларацию оформит пенсионный фонд на основании информации из официальных реестров.