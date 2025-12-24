Кому могут отказать в субсидии?

Если человек не соответствует установленным требованиям или нарушает условия получения, в субсидии могут отказать или прекратить ее начисление. Подробнее объясняет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Смотрите также Новый прожиточный минимум, более высокие зарплаты и соцвыплаты: каких изменений ждать в 2026 году

В комментарии УНИАН председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, что в 2026 году порядок оформления жилищных субсидий не изменится.

Их начисляют, учитывая доход семьи и средний размер платежей за жилищно-коммунальные услуги, а оформить помощь можно через пенсионный фонд, ЦНАП или онлайн – через портал Дія.

В то же время существуют условия и ограничения, при которых субсидию могут не назначить:

кто-то из прописанных в жилье членов семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен (кроме расходов на лечение и случая, когда за полгода перед покупкой нового жилья продали другое);

кто-то из членов семьи имеет депозит в размере более 100 тысяч гривен;

кто-то из членов семьи покупал валюту на общую сумму в размере 50 тысяч гривен в течение года перед обращением;

не вернули излишне выплаченную субсидию за предыдущие периоды;

в составе семьи есть неплательщик алиментов в течение более 3 месяцев;

кто-то из членов семьи владеет более чем одним жилым помещением (кроме жилья на ВОТ или жилья, принадлежащего человеку на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности);

общая площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а частного дома – 230 квадратных метров (кроме жилых помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей);

один из членов семьи имеет в собственности авто в возрасте до 5 лет (кроме мопеда и прицепа) или более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет.

Кроме того, в получении субсидии также могут отказать, если один из членов семьи уехал за границу. "В этом случае человек должен подтвердить, что не работает за рубежом, и предоставить соответствующие документы", – говорит эксперт.

Если другие родственники остались в Украине, претендовать на субсидию можно, но все зависит от конкретного состава семьи. В частности, супругам часто могут отказать, если один из партнеров выехал за границу.

Относительно детей, решающими являются их возраст и место регистрации – если совершеннолетние дети находятся за границей, важно, прописаны ли они с родителями.

Прописка напрямую влияет на получение субсидии. Хотя нас уверяли, что это пережиток советских времен,

– говорит Попенко.

Как оформить субсидию в 2026 году?