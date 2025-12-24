Кому можуть відмовити в субсидії?

Якщо людина не відповідає встановленим вимогам або порушує умови отримання, у субсидії можуть відмовити чи припинити її нарахування. Детальніше пояснює 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

У коментарі УНІАН голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко розповів, що у 2026 році порядок оформлення житлових субсидій не зміниться.

Їх нараховують, зважаючи на дохід сім'ї та середній розмір платежів за житлово-комунальні послуги, а оформити допомогу можна через пенсійний фонд, ЦНАП або онлайн – через портал Дія.

Водночас існують умови та обмеження, за яких субсидію можуть не призначити:

хтось із прописаних у житлі членів сім'ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень (окрім витрат на лікування та випадку, коли за пів року перед покупкою нового житла продали інше);

хтось із членів сім'ї має депозит у розмірі понад 100 тисяч гривень;

хтось із членів сім'ї купував валюту на загальну суму у розмірі 50 тисяч гривень протягом року перед зверненням;

не повернули надмірно виплачену субсидію за попередні періоди;

у складі сім'ї є неплатник аліментів протягом понад 3 місяців;

хтось із членів сім'ї володіє понад одним житловим приміщенням (окрім житла на ТОТ або житла, що належить людині на праві спільної сумісної чи пайової власності та розташованої в сільській місцевості);

загальна площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, а приватного будинку – 230 квадратних метрів (окрім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей);

один із членів родини має у власності авто віком до 5 років (окрім мопеда та причепа) або більше одного транспортного засобу віком до 15 років.

Окрім того, в отриманні субсидії також можуть відмовити, якщо один з членів родини поїхав за кордон. "У цьому випадку людина повинна підтвердити, що не працює за кордоном, і надати відповідні документи", – каже експерт.

Якщо інші родичі залишилися в Україні, претендувати на субсидію можна, але все залежить від конкретного складу сім'ї. Зокрема, подружжю часто можуть відмовити, якщо один із партнерів виїхав за кордон.

Щодо дітей, вирішальними є їхній вік і місце реєстрації – якщо повнолітні діти перебувають за кордоном, важливо, чи прописані вони з батьками.

Прописка напряму впливає на отримання субсидії. Хоча нас запевняли, що це пережиток радянських часів,

– каже Попенко.

Як оформити субсидію у 2026 році?