Кто может получить деньги на дрова?
Для жителей домохозяйств без централизованного предусмотрена жилищная субсидия на приобретение твердого, жидкого печного топлива и сжиженного газа, сообщают в Пенсионном фонде.
Получить субсидию на приобретение дров могут как украинцы, так и иностранцы, а также люди без гражданства, которые легально проживают в Украине.
При этом государство уделяет особое внимание уязвимым категориям населения. Субсидию на дрова назначают:
- одиноким пенсионерам;
- людям с инвалидностью;
- многодетным семьям;
- одиноким родителям;
- внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);
- приемным семьям и детским домам семейного типа;
- семьям с детьми с инвалидностью.
Важно! Для жителей территорий в районах проведения боевых действий предусмотрена специальная единовременная помощь на дрова. По программе "еОселя" правительство выделило 19 400 гривен на твердое топливо каждому домохозяйству в прифронтовых регионах, сообщила Юлия Свириденко.
Как получить деньги на дрова?
Назначают субсидию на дрова с учетом совокупного дохода семьи за предыдущий календарный год. Размер выплат определяют индивидуально для каждого домохозяйства.
При этом средства на дрова выделяют при двух условиях:
- если нет централизованного отопления;
- если не используется газ или электроэнергия для обогрева.
Чтобы получить поддержку от государства, необходимо обратиться в Пенсионный фонд:
- лично через сервисный центр ПФУ;
- через Центр предоставления административных услуг;
- онлайн через вебпортал электронных услуг;
- онлайн через портал "Дія".
Для назначения субсидии нужен перечень документов:
- заявление;
- декларация о доходах;
- договор аренды жилья (при наличии);
- копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (если таковая имеется).
Обратите внимание! Пенсионный фонд лишь начисляет деньги на закупку дров. А предоставлением их в натуральном виде занимаются областные администрации.
Где можно заготавливать дрова для отопления?
Самовольно приходить в лес и заготавливать дрова из сухостоя или поваленных ветром деревьев запрещено. Для любой рубки нужен лесорубный билет – специальное разрешение, который, как правило, получают только постоянные лесопользователи, в частности лесохозяйственные предприятия.
Незаконное спиливание сухих или поваленных деревьев подпадает под административную ответственность. В соответствии со статьей 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, такая деятельность считается нарушением и наказывается штрафами.
В то же время без всяких разрешений разрешено собирать лесную подстилку и мелкие природные остатки – хвою, листья, небольшие ветви, кору, что опала.
На придомовых территориях многоквартирных домов спиливать деревья также нельзя без согласований, ведь эти участки являются собственностью общины. Зато на частной приусадебной земле владелец имеет право самостоятельно срезать деревья без получения специальных разрешений.