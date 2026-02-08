Хто може отримати гроші на дрова?

Для жителів домогосподарств без централізованого передбачена житлова субсидія на придбання твердого, рідкого пічного палива та скрапленого газу, повідомляють у Пенсійному фонді.

Отримати субсидію на придбання дров можуть як українці, так і іноземці, а також люди без громадянства, які легально проживають в Україні.

При цьому держава приділяє особливу увагу вразливим категоріям населення. Субсидію на дрова призначають:

  • одиноким пенсіонерам;
  • людям з інвалідністю;
  • багатодітним сім’ям;
  • одиноким батькам;
  • внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
  • прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу;
  • сім'ям з дітьми з інвалідністю.

Важливо! Для жителів територій у районах проведення бойових дій передбачена спеціальна одноразова допомога на дрова. За програмою "єОселя" уряд виділив 19 400 гривень на тверде паливо кожному домогосподарству у прифронтових регіонах, повідомила Юлія Свириденко.

Як отримати гроші на дрова?

Призначають субсидіюї на дрова з урахуванням сукупного доходу сім’ї за попередній календарний рік. Розмір виплат визначають індивідуально для кожного домогосподарства.

При цьому кошти на дрова виділяють за двох умов:

  • якщо немає централізованого опалення;
  • якщо не використовується газ або електроенергія для обігріву.

Щоб отримати підтримку від держави, необхідно звернутися до Пенсійного фонду:

  • особисто через сервісний центр ПФУ;
  • через Центр надання адміністративних послуг;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг;
  • онлайн через портал "Дія".

Для призначення субсидії потрібен перелік документів:

  • заява;
  • декларація про доходи;
  • договір оренди житла (за наявності);
  • копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (якщо така наявна).

Зауважте! Пенсійний фонд лише нараховує гроші на закупівлю дров. А наданням їх у натуральному вигляді займаються обласні адміністрації.

Де можна заготовляти дрова для опалення?

  • Самовільно приходити до лісу й заготовляти дрова з сухостою або повалених вітром дерев заборонено. Для будь-якої рубки потрібен лісорубний квиток – спеціальний дозвіл, який, як правило, отримують лише постійні лісокористувачі, зокрема лісогосподарські підприємства.

  • Незаконне спилювання сухих або повалених дерев підпадає під адміністративну відповідальність. Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, така діяльність вважається порушенням і карається штрафами.

  • Водночас без жодних дозволів дозволено збирати лісову підстилку та дрібні природні залишки – хвою, листя, невеликі гілки, кору, що опала.

  • На прибудинкових територіях багатоквартирних будинків спилювати дерева також не можна без погоджень, адже ці ділянки є власністю громади. Натомість на приватній присадибній землі власник має право самостійно зрізати дерева без отримання спеціальних дозволів.