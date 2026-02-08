Хто може отримати гроші на дрова?

Для жителів домогосподарств без централізованого передбачена житлова субсидія на придбання твердого, рідкого пічного палива та скрапленого газу, повідомляють у Пенсійному фонді.

Отримати субсидію на придбання дров можуть як українці, так і іноземці, а також люди без громадянства, які легально проживають в Україні.

При цьому держава приділяє особливу увагу вразливим категоріям населення. Субсидію на дрова призначають:

одиноким пенсіонерам;

людям з інвалідністю;

багатодітним сім’ям;

одиноким батькам;

внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу;

сім'ям з дітьми з інвалідністю.

Важливо! Для жителів територій у районах проведення бойових дій передбачена спеціальна одноразова допомога на дрова. За програмою "єОселя" уряд виділив 19 400 гривень на тверде паливо кожному домогосподарству у прифронтових регіонах, повідомила Юлія Свириденко.

Як отримати гроші на дрова?

Призначають субсидіюї на дрова з урахуванням сукупного доходу сім’ї за попередній календарний рік. Розмір виплат визначають індивідуально для кожного домогосподарства.

При цьому кошти на дрова виділяють за двох умов:

якщо немає централізованого опалення;

якщо не використовується газ або електроенергія для обігріву.

Щоб отримати підтримку від держави, необхідно звернутися до Пенсійного фонду:

особисто через сервісний центр ПФУ;

через Центр надання адміністративних послуг;

онлайн через вебпортал електронних послуг;

онлайн через портал "Дія".

Для призначення субсидії потрібен перелік документів:

заява;

декларація про доходи;

договір оренди житла (за наявності);

копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (якщо така наявна).

Зауважте! Пенсійний фонд лише нараховує гроші на закупівлю дров. А наданням їх у натуральному вигляді займаються обласні адміністрації.

Де можна заготовляти дрова для опалення?