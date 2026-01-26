Яку деревину не варто використовувати для опалення будинку, розповів Микола Коваленко у коментарі для "Знай.ua".

Дивіться також Як зігріти підлогу за лічені хвилини – без ремонту і килима

Якими дровами не слід топити оселю?

Не можна топити:

пофарбовану або хімічно оброблену деревину , яка під час горіння вона виділяє токсичні речовини.

, яка під час горіння вона виділяє токсичні речовини. сирі дрова сильно димлять, погіршують тягу та сприяють утворенню креозоту в димоході.

сильно димлять, погіршують тягу та сприяють утворенню креозоту в димоході. смолисті породи (сосна, ялина) іскряться, "стріляють" жаринками й швидко засмічують димар сажею.

(сосна, ялина) іскряться, "стріляють" жаринками й швидко засмічують димар сажею. дрова з пліснявою, гниллю або комахами погіршують якість повітря й мають неприємний запах.

Також навіть якісні дрова з часом втрачають властивості: пересушена або стара деревина кришиться й гірше горить.

Як зберігати дрова правильно:

тримати під накриттям або в дровнику;

не класти прямо на землю – краще на піддони чи цеглу;

забезпечити хорошу вентиляцію, щоб не накопичувалась волога.

Правильний вибір і зберігання дров гарантує тепло, безпеку й менше проблем з димоходом.

Найкраще топити добре висушені тверді породи дерев / Фото, згенероване

Видання Indian Defense Rewiew називає дрова, які дають найбільше тепла.

Традиційно для опалення найкраще підходять тверді породи: дуб, бук, ясен, граб. Вони довго горять, дають багато жару, добре тримають тепло. Втім, без правильного сушіння вони втрачають усі переваги.

За рекомендаціями Агентства з охорони довкілля США, дрова потрібно сушити не менше 6 місяців, оптимальна вологість – менше 20% Ознаки добре висушених дров: темніші за кольором, легші за вагою, мають тріщини на торцях, при ударі звучать "порожньо".

Найдовше сохнуть дуб і граб – до 2 – 3 років. Ясен сохне швидше, але дає багато тепла (хороший варіант, якщо мало часу).

Скільки тепла дають різні дрова:

Найефективніші (до 2000 кВт·год/м³): дуб, граб, бук, ясен.

Середні ( приблизно 1700 кВт·год/м³): каштан, акація.

На третьому місці – м'які та хвойні ( приблизно 1600 кВт·год/м³): тополя, береза, ялиця, сосна.

Що додають у піч, щоб дрова горіли вдвічі ефективніше?

У мороз комфорт у домі залежить не лише від кількості дров, а й від стану печі та димоходу. Сажа і погана тяга зменшують тепло та безпеку, тому піч потрібно регулярно доглядати.