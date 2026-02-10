Про наслідки розповіли у ДТЕК.
Які наслідки удару по об'єкту ДТЕК в Одеській області?
Росія обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області вночі 10 лютого.
У компанії зазначили, що руйнування значні, на відновлення піде тривалий час. На місці вже працюють енергетики: розбирають завали.
Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки,
– зазначили у ДТЕК.
Що відомо про нічний обстріл Одеської області?
В ніч на 10 лютого російські війська обстріляли енергетичну інфраструктуру Одеської області.
В ОВА зазначили, що внаслідок удару знеструмлені населені пункти у 3 громадах області. Водночас об'єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення від генераторів. Постраждалих немає.