Проекты из маленьких общин будут масштабировать по всей стране. Об этом сообщил глава государства в вечернем обращении.

Что известно о координационном штабе?

В Украине начали работу над новым проектом, который объединит опыт общин с областными и центральными органами власти для более эффективной защиты населения и инфраструктуры.

Премьер-министр Юлия Свириденко и руководители областей, среди которых Иван Федоров из Запорожской областной администрации, обсудили создание координационного центра. Центр будет привлекать необходимых чиновников и экспертов, а также поддержку Офиса Президента, чтобы опыт успешных общин по восстановлению после ударов и защиты критической инфраструктуры стал основой для общегосударственных решений

Каждая община, которая проходит эту зиму с большей защитой для людей, эффективным восстановлением после ударов и успешными проектами в защите инфраструктуры, – весь такой опыт мы будем масштабировать,

– написал Зеленский.

